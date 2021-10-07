Squid Game sonrası beyaz ‘slip-on’ ayakkabı satışlarında rekor artış

Sole online ayakkabı satış sitesinin verilene göre, Netflix’teki Squid Game dizisinin gösterime girmesinden bu yana Vans markasının beyaz slip-on ayakkabı satışlarında yüzde 7 bin 800 artış görüldü.

Fotoğraf: Netflix/Vans

Dizi, borca batmış ve çaresizlik içindeki 456 insanın, peş peşe altı oyun kazanırlarsa 39 milyon dolarlık ödülü alıp gidebilecekleri umuduyla, kanlı bir hayatta kalma yarışmasının cazibesine kapılmasının hikayesi. Tek bir sorun var: Elenirlerse, bunu yaşamlarıyla ödüyorlar. Dünyayı kasıp kavuran dizi, Netflix’in en çok izleneni olma yolunda ilerlerken sosyal medyada da popülerliğini arttırıyor.

Squid Game’de yarışmacılar yeşil renkli eşofman takımı ve beyaz renkli plastik tabanlı spor ayakkabı giyiyor.

Lyst’e göre dizinin başlamasıyla birlikte dünya genelinde beyaz ayakkabıların internetten aranma hacminde yüzde 97’lik artış görüldü.

Diğer yandan bazı ülkelerde dizinin temalarından oluşan mekanlar da açılmaya başladı. Bunlardan Paris’te kısa bir süreliğine açılan dükkana girebilmek için hayranlar birbirleriyle kavga etti.

Squid Game fans brawl after queuing for hours at opening of Paris restaurant based on the hit Netflix show pic.twitter.com/D2EruwdJ6Y — The Sun (@TheSun) October 7, 2021

Netflix de harekete geçti

Dizinin başarısından yararlanmak isteyen Netflix de bunu fırsata çevirmek için Squid Game ile ilgili ürünleri sitesinden satmaya başladı. Dizideki oyuncuların giydiği kıyafetler, muhafızların giydiği kırmızı tulumlar dahil olmak üzere ürünler 30 dolardan (260 lira) başlayan fiyatlarla sitede yer alıyor.