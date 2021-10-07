Diken

Yaramazlara biraz batar!

İnce ‘matematik dersi’ verdi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı için çatı aday formülüne karşı olduğunu bir kez daha dile getirdi. Aday olması gerekenlerin, partilerin genel başkanları olduğunu belirten İnce, “Matematik bilen insanlar, çatı aday formülüne yanaşmazlar. Çatı aday formülü, katılımı düşürür. Her parti kendi adayını göstermelidir” dedi.

Fotoğraf: DHA

Bartın’da partisinin il başkanlığı binasının açılışına katılan İnce, açıklamalarda bulundu. İnce, kendi partisinde adayın nasıl seçileceğiyle ilgili ise şunları söyledi: “Bizim partimizde nasıl olacak, sorarsanız; biz partimize kayıtlı üyelerin önüne sandığı koyacağız. Ben aday olacak mıyım? Evet olacağım ama partiden başka bir arkadaşımız da aday olabilir. Üyelerimizin önüne sandığı koyacağız, üyeler kimi aday gösteriyorsa o bizim adayımız olacak.”


‘Haddinizi bilin’

İnce, anayasanın ilk dört maddesiyle ilgili de değerlendirme yaptı: “Son günlerde anayasanın ilk dört maddesi tartışmaları var. Memleket Partisi’nin kırmızı çizgisidir. Kimse bizim İstiklal Marşı’mızla başkentimizle laiklikle cumhuriyetle uğraşmasın. Haddinizi bilin. İktidarına da muhalefetine de sesleniyorum. Haddinizi bilin, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ayarlarıyla kurucu değerleriyle kimse uğraşmaya kalkmasın.”

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