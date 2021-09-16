Akşener’den ‘tek aday’ çağrısı: Süreci tıkamayacağım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Ben tek adayla gidilmesinin faydalı olacağını düşünüyorum ve o adayın belirlenmesi sürecini ben tıkamayacağımı söyledim” dedi.

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İktidar kanadından seçimlerin zamanında yapılacağı dillendirilse de, partiler çok yakında seçim olacakmış gibi çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşık bir buçuk senede 55 şehir dolaşan Akşener, ‘millet ittifakı’nın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve HDP adayının karşısında tek adayla çıkması gerektiğini görüşünü bir kez daha ifade etti. Diğer yandan, son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayının ‘millet ittifakı’nın ortak kararıyla belirleneceğini ve birden fazla aday olabileceğini söylemişti.

‘Böyle bir sistem yer yüzünde yok’

Sözcü’den Deniz Zeyrek’e konuşan Akşener’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

– “Kimse Tayyip Erdoğan’ın düşmanı değil. Bir günde atmak zorunda olduğu imza sayısı dahi şu andaki sistemin değişmesi için yeterli bir neden. Sistem getirdi, denendi ve ülkeyi uçurumun kenarına getirdi. Böyle bir sistem yer yüzünde yok. Bu sistemin başında olduğu ve bu sistemi istediği için önce Sayın Erdoğan değişecek. Destek istiyorsa bu mümkün değil.”

– (Millet ittifakı Anayasa değiştirecek çoğunluğu da alamazsa) “Emin olun muhalefete düşmüş bir Tayyip Erdoğan, parlamenter sisteme geçme dilekçesini vermek için bizden evvel davranacaktır.”

– (Erdoğan parlamenter sisteme geçmeyi vaat ederek gelirse) “Millet ittifakındaki partiler, yeni kurulan partiler güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda hemfikir. Sayın Erdoğan parlamenter sistem içinde bir çağrı yapacaksa, bütün muhalefet partilerine yapmalı. Sadece bana değil. Biz de muhalefet havuzunun bir bölümüyüz. AK Parti’den kopan, kopacak seçmenleri bekliyoruz. Onlara korkmamaları gerektiğini söylüyoruz.”