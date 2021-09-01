Kılıçdaroğlu: Millet ittifakı olarak birden fazla adayımız olabilir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayının ‘millet ittifakı’nın ortak kararıyla belirleneceğini ve birden fazla aday olabileceğini söyledi.

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Kılıçdaroğlu, FOX TV’de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programında konuştu.

Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki soruya, “Millet ittifakı olarak birden fazla adayımız olabilir” yanıtını verdi.

CHP lideri şunları söyledi: “Kişiye indirmek kadar yanlış bir şey yok. Önce kuralları koymalıyız. Temiz bir adam olacak, vatandaşlar arasından ayrım yapmayacak, nefsine hakim olacak, ‘Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmeyeceğiz’ demeyecek, yolsuzluklar konusunda dikkat edecek. Aday olacak kişinin devleti bilmesi gerek. Bilen bir insan kurumları geleneklerini bilir. Bizim adayımızı ittifak belirleyecek. Bu konu erken bir konu.”

Kılıçdaroğlu, bakanların rüşvet aldığı iddiası üzerine yürütülen 17-25 Aralık soruşturması sırasında istifa eden eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın Diken’den Altan Sancar’a yaptığı, “Dosyamda ne varsa, hem tapeler hem teknik takip doğrudur hem de benim telefon konuşmalarım A’dan Z’ye kadar doğrudur” açıklamalarını da değerlendirdi.

CHP lideri şunları söyledi: “Söyledikleri 2013 yılındakinden söylediklerinde farklı değil aslında. Erdoğan Bayraktar’ın kızdığı nokta şu, ‘Beni diğer üç bakanla yan yana koyuyorsunuz. Bir şey varsa ben görevi kötüye kullandım’ diyor, onlarınki rüşvet alma diyor. Erdoğan Bayraktar’ın ilk açıklaması bu da değil, daha önce de benzer bir açıklama yaptı. Erdoğan Bayraktar NTV’de, ‘Tarafıma baskı yapılmasını kabul etmiyorum, soruşturma dosyasında var olan imar planlarının büyük bölümü sayın Başbakan’ın talimatıyla yapıldı, Başbakan’ın istifa etmesi gerekir’ diyor, aradan zaman geçti, kendisi istifa etti. Üç bakanın görev değişikliği yapıldı. Yüce Divan’a göndermediler. “

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in “Bu dosyalar Yüce Divan’a gitmeliydi. Gitseydi ve bir karar çıksaydı, bugün bunlar konuşulmazdı” yorumunu ise ‘son derece doğru ve yerinde’ olarak değerlendirdi.