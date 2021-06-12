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Yaramazlara biraz batar!

İnce, ‘çatı aday’a karşı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, erken seçime hazır olduklarını belirterek, kendisinin de cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacağını söyledi.

Fotoğraf: AA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ‘millet ittifakı’nın cumhurbaşkanlığı seçimine ortak, HDP’nin ise ayrı adayla girmesinden yana olduğunu söylemişti. Ayrıca muhalefet, 2023’teki seçimin de erkene alınmasını talep ediyor.


Partisinin Şişli ilçesindeki İstanbul il başkanlığı binasının açılışında konuşan İnce, ‘çatı aday’ fikrini doğru bulmadığını dile getirdi.

İnce, çatı adayın belediye seçimlerinde işe yarayabileceğini ancak cumhurbaşkanlığı seçiminde doğru olmayacağını ifade ederek, “Çatı adayla seçime girelim” derken, farkında olmadan “Bu Erdoğan çok güçlü, biz bunu tek başımıza yenemeyiz, mahallenin bütün çocukları toplanın hep beraber bunu yenelim” dendiğini savundu.

Memleket Partisi lideri, olası bir erken seçime de hazır olduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti: “Memleket Partisi günü geldiğinde üyelerinin önüne sandığı koyacak, o üyeler cumhurbaşkanlığı adayını belirleyecek. Ha diyorsanız ‘Muharrem İnce sen de aday olacak mısın?’ Evet olacağım tabii.”

İnce, Haziran 2018’deki cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a karşı kaybetmişti.

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