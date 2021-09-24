Akşener, anketlerin ortalamasını açıkladı: İYİ Parti’nin oyu yüzde 16

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu ay içinde yaptırdıkları dokuz anketin ortalamasında yüzde 16 oranında oy oranlarının çıktığını söyledi.

Türkiye’deki genel seçimlere iki sene daha var. Ancak muhalefetteki partiler erken seçim çağrısı yapmaya devam ediyor. İktidar bu çağrıları reddederek seçimlerin zamanında düzenleneceğini vurguluyor. Araştırmacılar ise iktidar partisine oy desteğinin azaldığını öne sürüyor, diğer yandan anketlerde AKP’nin ortağı MHP’nin de mevcut baraj yüzde 10’u geçemediği görülüyor.

Halk TV’de parti olarak kendi yaptırdıkları anketler hakkında bilgi veren Akşener, İYİ Parti’nin ortalama olarak yüzde 16 oya ulaştığını bildirdi. Akşener aynı anketlerde AKP’nin oylarının yüzde 25 ile 30 arasında bir yerde olduğunu kaydetti.

Akşener, anketlerde HDP’nin oy oranın ise yüzde 9,5 ila 10,5 arasında değiştiğini belirtti.

Merkez Bankası’nın faiz indirim kararı hakkında konuşan Meral Akşener, bu kararı beklediklerini ifade etti.