Britanya, Türkiye’de aşılananları da ev karantinasından muaf tutacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sosyal medya hesabından paylaştığı Covid-19 hastası Nurettin Karabük tedavisi tamamlanmadan hastaneden taburcu edildi. Diken’e konuşan kızı Nisa Karabük reklam için kullanılan babasının kalp krizi riski taşıdığını bu nedenle tedavisinin devam etmesi gerektiğini ancak hastanede yer açabilmek için taburcu edildiğini söyledi.