Britanya, Türkiye’de aşılananları da ev karantinasından muaf tutacak

Britanya, onayladığı Covid-19 aşılarını, Türkiye’de yaptıranları da 10 gün ev karantinasından muaf tutma kararı aldı.
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Yaramazlara biraz batar!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sosyal medya hesabından paylaştığı Covid-19 hastası Nurettin Karabük tedavisi tamamlanmadan hastaneden taburcu edildi. Diken’e konuşan kızı Nisa Karabük reklam için kullanılan babasının kalp krizi riski taşıdığını bu nedenle tedavisinin devam etmesi gerektiğini ancak hastanede yer açabilmek için taburcu edildiğini söyledi.
Et tuzlama hareketi sayesinde Salt Bae lakabıyla dünyaca ünlü bir figür haline gelen kasap Nusret Gökçe’nin Britanya’nın başkentinde yeni açtığı restoranına giden TV ünlüsü Gemma Collins, bir steak için 700 sterlin (8 bin 400 lira) ödediğini yalanladı: 1450 sterlin (17 bin 500 lira) ödedim.
Yeniden parlamenter sisteme dönmek mümkün, ancak bu dönüşün siyasal sistemi demokratik hale getirmesi ‘garanti kapsamında’ değil! Demokrasi için, hükümet biçimi dışında da bir şeylerin değişmesi gerekir ülkede.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslendi: ”Bu ülkenin evlatlarını rahat bırak. Kimse senin saldırgan tavırlarını, racon keser havalarını çekmek zorunda değil.”
Merkez Bankası (MB) toplam rezervleri 1 Ekim haftasında 322 milyon dolar düşerek 121 milyar 722 milyon dolara geriledi. Swaplar hariç net rezerv ise eksi 37,3 milyar dolar.