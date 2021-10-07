Aile hekimleri eylemde: Ceza yönetmeliği geri çekilsin!

MESUDE ERŞAN

Aile hekimleri haklarını aramak için iş bıraktı, alanlara çıktı.

Fotoğraf: Diken

Farklı illerdeki aile hekimleri, ‘ceza yönetmeliği’ dedikleri, geçen 1 Temmuz’da yürürlüğe giren, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin geri çekilmesi için bir araya geldi.

İstanbul’da Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası, Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Genel Sağlık-İş Sendikası), İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED), Tüm Aile Sağlığı-Sağlık Memuru-ATT-Hemşire ve Ebe Derneği (İSAHED), İstanbul Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu (İTO), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İstanbul şubeleri (SES), Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası İstanbul şubeleri (Türk Sağlık-Sen), Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği İstanbul şubesi (TAHUD) ‘İstanbul Aile Hekimliği Platformu’ çatısı altında güç birliği yaptı.

Platformun Yenikapı miting alanında bugün yapmayı planladığı miting için valilikten izin çıkmamıştı. Platform üyeleri Çemberlitaş’taki sağlık il müdürlüğü önünde toplandı ve bir basın açıklaması yaptı.

Eyleme İstanbul Tabip Odası (İTO) Başkanı Dr. Pınar Saip, İTO Genel Sekreteri Dr. Osman Küçükosmanoğlu, İTO Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Recep Koç, Dr. Güray Kılıç, Dr. Murat Ekmez, TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Emrah Kırımlı, kol sekreteri Dr. Sibel Uyan, İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Nuri Seha Yüksel, Muğla Tabip Odası Başkanı Dr. Cafer Şahin ve çok sayıda İTO Aile Hekimleri Komisyonu üyesi katıldı.

‘Bu yönetmeliği kabul etmedik, etmeyeceğiz’

Platform adına açıklamayı, İSAHED Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Çelik okudu. Çelik, ‘aile hekimliği çalışanlarının özlük haklarının düzeltilecek, maddi kayıplarının giderecek, çalışma koşullarını iyileştirecek ve Türkiye’deki birinci basamak hizmetini daha etkin ve kaliteli bir seviyeye ulaşmasını sağlayacak yönetmeliği sabırla beklediklerini’ söyledi.

Mart 2020’de sağlık çalışanları için alkışlarla başlanan bu pandemi döneminde aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının emeklerinin hiçe sayıldığı, iş güvencelerinin ellerinden alındığı bir ceza yönetmeliğinin geldiğini belirten Çelik, “Bunca emeğe rağmen bize uygun görülen ceza yönetmeliği artık bardağı taşıran son damla oldu. Bir sistemin yazılarak kurulamayacağını ancak ve ancak sahadan kişilerle bir araya gelip pratikten görüş alınarak kurulabileceğini defalarca dile getirmemize rağmen masa başında yazılan bu yönetmeliği kabul etmedik, etmeyeceğiz” dedi.

“Doğru maskeyi takmalısınız, birbirinizden uzak durmalısınız” diye her iletişim organında bilgilendirme ve bilinçlendirme için uğraşırlarken yönetmeliğin yasaklar getirdiğini belirten Çelik şöyle devam etti: “Yönetmelik, ‘Basında veya sosyal medyada izinsiz bilgi veya demeç verirseniz evrakta sahtecilik yapmak suçu ile eşit görürüm ve size en yüksekten 50 ceza puanı veririm, tekrar ederseniz 100 ceza puanını eklerim’ demektedir. Bizler, yıllar içinde çok büyük maddi kayıplarımızın olduğunu, yaptığımız işin asla karşılığı olmayan ücretlere çalıştığımızı anlatırken, yönetmelik, ‘Sizlere uygulanması imkansız kronik hastalık takibi tanımlıyorum, imkansızı başaramadığınız için de bunca yıldır kaybettiğiniz yetmez ücretlerinizi kesmeye devam edeceğim’ demektedir. Yani aile hekimliği çalışanlarının yoksulluk içinde bu iş yükü ile çalışmaya devam etmesi istenmiştir.

Bizler, anayasal hakkımız olan ücretli yıllık izin, istirahat, gebelik izinlerimizin sözleşmelerimize tanımlanmasını beklerken, yönetmelik, ‘Hayır, izinli olduğunuz zaman ya meslektaşınız iki kat çalışmaya ya da ücretiniz kesilmeye devam edecek. Hele bir de entegre hastanede çalışıyorsanız hasta da olsanız, kaza da geçirseniz dahi beş kere nöbete gelmezseniz dilersem işinize son veririm’ demektedir. Yani çalışan olduğumuzu bırakın insan olduğumuz dahi unutulmuştur.

Bizler, kamu dışından sözleşme imzalamış meslektaşlarımızın özlük, tazminat ve yer değiştirme haklarının verilmesi için mücadele ederken; yönetmelik, ‘Sizi sübjektif kriterlerle sorgular, aynı kurumda yargılar, yine ben son kararı vererek beş kere ceza puanı ya da 150 ceza puanı tanımlarım. İstersem sizi komisyonla uğraştırırım. İstersem iş akdinize son veririm’ demektedir. Yani tüm aile hekimliği çalışanlarının iş güvencesi elinden alınmıştır.

Bizler, ‘Sağlıkçıya yönelik şiddete artık tahammül edemiyoruz, korku olmadan çalışamıyoruz. Kanunla bizi koruyun’ derken; yönetmelik, ‘Bir vatandaş sizi dövse de, öldürse de cevap dahi veremezsiniz. Yoksa ceza veririm’ demektedir. Yani bir vatandaşa cevap verilmesi bizlerin karşı karşıya kaldığı herhangi bir şiddetten daha önceliklidir.

Bizler, ‘SABİM bir şikayet hattı değildir. Gülümsemediğim, kötü giyindiğim gibi afaki şikayetlere cevap vermek zorunda kalmak istemiyorum’ diye talep ederken, yönetmelik, ‘Soruşturmaları istediğim gibi açar, ilde soruşturma yetmezse bakanlık müfettişi görevlendiririm. Dilersem de seni işten atarım. Bir de soruşturma sırasında seni dört aya kadar açığa alabilirim. Bu sürede zarfında bir lira dahi ödeme yapmam’ demektedir. Yani soruşma sonucunun ne olduğunun, masum olup olmamamızın önemi yoktur. Aile hekimliği çalışanları açlık tehdidi ile karşı karşıya bırakılmıştır.

Bunlar ve daha niceleri…

Bizler aile hekimleri, aile sağlığı hemşireleri, ebeleri, sağlık memurları, acil tıp teknisyenleri…

Bizler tüm dünyada koruyucu sağlık, bağışıklama noktasında parmakla gösterilenler…

Bizler bu ülkenin sağlık emekçileri…

Bizler pandemiyi yok etmek için yüz binlerce kişiyi aşıya ikna etmiş, milyonlarca doz aşı yapmış ama hakkını alamamış, aşı karşıtları kadar değerli görülmeyen, sizlere bugün mitingde seslenecekken binlerce kişi ile basın açıklaması yapan aile hekimliği çalışanları…

Ne kadar iyi çalıştığımızı biliyoruz. Her zaman doğrunun, haklarımızın, mesleğimizin savunucusu olacağız.

O yüzden korkmuyoruz, susmuyoruz, geri adım atmıyoruz.

Sonuna dek toplum sağlığını korumak ve yükseltmek, özlük haklarımızı iyileştirmek, kayıplarımızı geri kazanmak için mücadele edeceğiz.

Talebimiz bugün çok net: Ceza Yönetmeliği Geri Çekilsin!“