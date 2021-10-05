Aşı karşıtlarına miting izni veren valilik, aile hekimlerine ‘Uygun değil’ dedi

MESUDE ERŞAN

İstanbul Aile Hekimleri Platformu’nun 7 Ekim Perşembe günü yapmayı planladığı mitinge İstanbul Valiliği izin vermedi.

Valiliğin izin başvurusuna verdiği yanıtta, gerekçe gösterilmeden sadece “Valiliğimizce uygun görülmemiştir” denildi.

30 Haziran 2021’de yayımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin geri çekilmesi için dokuz ayrı kurum, İstanbul Aile Hekimliği Platformu kurmuş ve eylem planı yapmıştı.

Platform, 7 Ekim Perşembe günü saat 11.00-15.00 arasında Yenikapı Miting Alanı’nda yürüyüş için 28 Eylül Salı günü İstanbul Valiliği’ne izin başvurusunda bulundu. Ancak valilik, 30 Eylül Cuma günü verdiği yanıtla mitingi engelledi.

Bunun üzerine platform, valiliğin kararına itiraz ederek, yürütmenin durdurulması için idare mahkemesine başvurdu. Ancak mahkeme, valiliğe 15 gün süre vererek konuyla ilgili bilgi istedi. Dolayısıyla mahkeme kararının mitingin planlandığı tarihe yetişmesi olanaksız hale geldi.

‘Aşı karşıtlarına gösterilen hoşgörü bizden esirgendi’

Bunun üzerine platform, mitingden vazgeçti. Aile hekimleri 7 Ekim’de iş bırakacak ve Çemberlitaş’daki İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapacak.

Platformda yer alan İstanbul Tabip Odası’nın yönetim kurulu üyesi ve aile hekimi Dr. Recep Koç, şunları söyledi: “Aynı valilik yaklaşık bir ay önce, aşı karşıtlarına hoşgörü gösterdi ve miting izni verdi. Biz aile hekimleri, pandemi ve aşılamada büyük emek harcadık, çaba sarf ettik. Hak ve emek mücadelesi yaparken, anayasal ve demokratik hakkımızı kullanmak istedik. Bu izni valiliğin vermemesi bizi şaşırttı ve üzdü. Aşı karşıtlarına serbest olan miting, bize neden uygun değil? Bunun yanıtını çok merak ediyoruz. Aile hekimlerinin cezalandırılmasına devam ediliyor.”