Selahattin Demirtaş’tan Başak Demirtaş’a: Milyonlar gibi benim de kalbim seninle

Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, eşi Başak Demirtaş’a destek verdi: “Milyonlar gibi benim de kalbim seninle Başak.”

Fotoğraf: Twitter

Başak Demirtaş, dün sabah FOX TV’de yayınlanan ‘Çalar Saat’ programına katılmıştı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) da Demirtaş’ın sözleri nedeniyle kanala inceleme başlatmıştı.

Başak Demirtaş, RTÜK’e Twitter hesabından şu tepkiyi göstermişti: “Beş yıldır, gece gündüz her kanalda Selahattin’e ve arkadaşlarına iftira atmak, onları suçlamak serbestken suçsuzluğu AİHM Büyük Daire kararıyla kesinleşmiş olan eşimle ilgili televizyonda biraz olsun konuşmam mı suç? Maalesef hem utanç verici hem de üzücü bir durum.

Demek ki beş yıllık yalanlar ve iftiralar, bir saatlik hakikat karşısında tuzla buz olabiliyormuş. Bu kadar saldırıya gerek yok, hakikatin karşısında tüm yalanların, üretilmiş algıların sonsuza kadar sürmeyeceğinin bilinmesi gerekirdi.”

Eşinin bu paylaşımlarını alıntılayan tutuklu siyasetçi, şunları kaydetti: “Dün akşam ekranlarda ailemi hedef haline getiren linç güruhları iyi bilsin ki, ailemin tek bir ferdinin saç teline zarar gelirse sorumlusu sizsiniz. Milyonların yürekli dayanışmasını unutmayacağım gibi, bunu da asla unutmayacağım.”