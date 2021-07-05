Akşam Postası / 5 Temmuz 2021

MetroPOLL: Erdoğan’a ‘görev onayı’ vermeyenler, verenlerden fazla

MetroPOLL Araştırma’nın anketine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘görev yapma şekli’ne onay vermeyenlerin sayısı, verenlerden fazla.

Enflasyon haziranda beklentilerin üstünde

Tüketici fiyatları haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,94 ile beklentilerin üstünde artarken, yıllık bazda yüzde 17,53’e yükseldi.

Kabinede gündem bayram tatilinin süresi

Bugünkü kabine toplantısında bayram tatilinin süresinin belirlenmesi bekleniyor.

Cengiz’in özelleştirmeyle aldığı şirkete ‘süper teşvik’

İktidarın ‘gözdesi’ Cengiz Holding’in, 2004’te özelleştirme kapsamında bünyesine kattığı Eti Bakır A.Ş.’nin Adıyaman’daki tesisi için 72 milyon liralık ‘süper teşvik’ çıktı.

Korkmaz’ın Avusturya’daki tutukluluğu uzatıldı

ABD Adalet Bakanlığı’nın talebiyle 19 Haziran’da Avusturya’da tutuklanan işadamı Sezgin Baran Korkmaz bugün hakim karşısına çıktı. Mahkeme Korkmaz’ın tutukluluğunun devamına karar verdi.

Erdoğan bir kez daha ‘Basın Özgürlüğünün Düşmanları’ listesinde

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bir kez daha Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün ‘Basın Özgürlüğünün Düşmanları’ listesinde yer aldı.

‘Adalet nöbeti’ne polis müdahalesi: HDP’li Gergerlioğlu’nun oğlu gözaltında

HDP’nin Sincan Cezaevi önündeki ‘adalet nöbeti’nde, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) tutuklanmasında hak ihlali bulmasına rağmen halen tahliye edilmeyen HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun oğlu Salih Gergerlioğlu gözaltına alındı.

Madencilerden Soylu’ya: Sözünün arkasında dur

Hafızalarımıza “Öyle mi alay komutanı” çıkışıyla kazınan Soma Uyar Madencilik işçileri, hükümet tarafından verilen sözler tutulmadığı için yeniden Ankara’ya yola çıktı. Tazminatları için 15 yıldır mücadele eden madenciler, haklarını alana kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın önünde nöbet tutacak.

İnce’nin yargılandığı davada mütalaa: ‘Siyasi yasak’ istendi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin, Ergenekon davasının görüldüğü bir duruşmada kendisine müdahale etmeye çalışan görevli üsteğmeni ittirdiği için yargılandığı davada esas hakkında mütalaasını açıklayan savcı, İnce’nin ‘kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme’ suçundan cezalandırılmasını ve ‘seçme-seçilme hakkından yoksun bırakılmasını’ istedi.

İsrail’de araştırma: BioNTech aşısı, Delta varyantına karşı yüzde 70 etkili

İsrail’de yapılan bir araştırmanın Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği aşının yeni tip corona virüsün Delta (Hindistan) varyantına karşı yüzde 70 etki gösterdiğini ortaya koyduğu bildirildi.

Dünyanın en kapsamlı ‘haftada dört gün mesai’ denemesinin sonucu: Büyük başarı

Bugüne kadarki en kapsamlı ‘haftada dört gün mesai’ denemesinden çıkan sonuçlar ‘büyük başarı‘ya işaret etti.

Havai fişek fabrikasında patlama davası: Tahliye edilen iki sanığa tutuklama

Sakarya’nın Hendek ilçesinde, yedi işçinin hayatını kaybettiği, 128 kişinin yaralandığı havai fişek fabrikası patlaması davasında bir önceki duruşmada tahliye edilen iki sanık itiraz üzerine yeniden tutuklandı.

Kamerasını açık unutan öğrenci, online ders sırasında seks yaparken yakalandı

Online derste kamerasını açık unutan üniversite öğrencisi, seks yaparken görüldü. Fotoğraf: Timesnownews.com

Vietnam’da online ders sırasında kamerasını kapatmayı unutan üniversite öğrencisi seks yaparken yakalandı.

Rus firma, lezbiyen çiftin yer aldığı aile fotoğrafını içeren ilanı tepkiler üzerine kaldırdı; özür diledi

Fotoğraf: Vkusvill.ru

Rusya’da, internette, lezbiyen bir çifti içeren ailenin fotoğrafıyla reklam yayınlayan gıda firması VkusVill tepkiler üzerine o kareyi kaldırdı ve özür diledi.

Arzulanan etkiler: Fransa meşhur öpücüğüyle aşıya teşvik ediyor

Fransa’da sağlık yetkililerinin aşıya teşvik için düzenlediği kampanyada tutkuyla öpüşen bir çift kullanılıyor. Kampanyanın sloganı ise “Evet, aşının arzulanan etkileri var.”