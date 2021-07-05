Enflasyon haziranda beklentilerin üstünde

Tüketici fiyatları haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,94 ile beklentilerin üstünde artarken, yıllık bazda yüzde 17,53’e yükseldi.

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Üretici fiyatları haziranda bir önceki aya göre yüzde 4,01 artarken, geçen yılın aynı ayına göre artış oranı yüzde 42,89’a geldi.

Reuters anketine göre mayıs ayındaki tam kapanma sebebiyle uygulanmayan fiyat artışlarının haziran ayında getirilmesiyle, Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 1,5, yıllık ise yüzde 17 seviyesinde kaydedilmesi bekleniyordu.

Açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranları da ortaya çıktı.

Memurun enflasyon farkı yüzde 5,45

Memurlar ve memur emeklileri temmuz ayında maaşlarına yüzde 3’lük sözleşme zammına ek olarak yüzde 5.45 enflasyon farkı alacak. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi’nde 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisi için 2021 yılında 3+3 zam kararı vermişti.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 8,45 zam

Yaklaşık 8.5 milyon işçi emeklisi ve hak sahibinin aylıkları da bu yılın ilk 6 aylık enflasyon rakamıyla belirlenecek. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı yüzde 8.45 olacak.

Kira zam oranı yüzde 14,55

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 2021 yılı temmuz ayı konut kira zam oranları belli oldu. Söz konusu veriler doğrultusunda mal sahipleri kiracısına yasal olarak en fazla yüzde 14,55 oranında zam yapabilecek. Bu rakamın üzerinde zam için kiracının mahkemeye itiraz hakkı bulunuyor, rakamın altında zam ise karşılıklı pazarlıkla mümkün.