Corona yokmuş gibi dans et: Negatif testle girilen partiden en az 165 vaka çıktı!

Hollanda’da bir diskoda düzenlenen partiye katılan 600 kişiden en az 165’inin corona virüs testi pozitif çıktı.

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Hollanda’da vaka sayılarının azalması üzerine hükümet, gevşemenin 4’üncü aşamasını 3 Temmuz yerine 26 Haziran’a çekmişti. Bu kapsamda geçen cumartesi gününden itibaren kapalı alanlarda maske zorunluluğu sona erdi. Uzun süreden beri kapalı gece kulübü, disko, bar ve spor salonları yeniden açıldı.

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre aynı gün, ülkenin doğusundaki Enschede kentindeki Aspen Valley adlı diskoda yasakların kalkmasını kutlamak için 600 kişinin katıldığı bir parti düzenlendi. Partiye giriş için negatif test sonucu ya da aşı sertifikası gösterme koşulu vardı.

Buna karşın bir hafta sonra partiye katılan en az 165 kişinin testi pozitif çıktı. Hollandalı yetkililerin aklına gelen ilk olasılık, diskoya gelen kişilerin sahte QR kodu kullanması. Bir yetkiliye göre ziyaretçiler negatif test sonucu içeren QR kodlarını birbirine vermiş olabilir.

Partiye katılanların tamamen içerde kalması gerekiyordu ama herkes istediği zaman dışarı çıkıp içeri girebildi. Bu esnada, daha önce negatif QR koduyla içeriye giren bir müşterinin, aynı kodu dışarıda bekleyen bir başka kişiye iletmiş olabileceği düşünülüyor.

Kurumun elinde ziyaretçi listesi bulunmadığı için, parti katılımcılarının tamamı test edilemedi. Disko işletmecisi, katılımcılara ulaşmaya çalışıyor. Belediye ve halk sağlığı ekipleri de, partiye katılan kişilere, bir an önce test yaptırma çağrısında bulundu.

Hollandalı yetkililer partiye katılanlarda hangi virüs varyantının ortaya çıktığını da araştırıyor.

Çift doz aşılananların oranının yüzde 35 olduğu Hollanda’da 26 Haziran’da gevşemenin son aşamasına geçilmesinin ardından vakaların yeniden arttığı açıklandı.

Resmi verilere göre vaka sayılarındaki artış oranı bir önceki haftaya göre yüzde 36 daha fazla. Enfeksiyonlar ağırlıklı olarak 20-29 yaş aralığında yaygın.