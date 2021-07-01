‘Normalleşme’ güncellemesi: Sosyal mesafe 1 metreden 2 metreye çıkarılsın

Sağlık Bakanlığı’nın rehberindeki yeni düzenlemede işyerlerindeki sosyal mesafenin 1 metreden 2 metreye çıkarılması önerildi.

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Covid-19 salgını kapsamında alınan kısıtlama tedbirlerinin neredeyse tamamı bugün itibariyle kaldırıldı. Bakanlık da Covid-19 rehberinin ‘Salgın Yönetimi ve Çalışma’ bölümünde güncelleme yaptı.

AA’nın haberine göre AVM, berber, kuaför, güzellik salonu, kırtasiye ve benzeri tüm işyerlerinde daha önce 1 metre olarak belirlenen sosyal mesafenin 2 metreden fazla olması önerildi.

Ayrıca bu tip iş yerlerinde, ‘maskesiz ve 2 metreden yakın halde 10 dakika süreyle bir arada bulunulması’ durumunun, ‘yakın temaslı’ olarak değerlendirileceği de rehbere eklendi. Bu süre daha önce 15 dakika idi.

Rehberde, kişilerle 2 metreden yakın ve 10 dakikadan uzun temas olasılığı olanların, yüz koruyucu kullanmasının sağlanması gerektiği ifade edildi.

HES kodu kapsamı genişliyor

Güncellemede, AVM gibi alanlarda kullanılan HES kodu uygulamasının daha fazla sektörde kullanımının sağlanması gerektiği belirtildi.

Bu kapsamda, restoran, lokanta, kafe, pastane, börekçi, tatlıcı ve içerisinde yeme-içme hizmeti sunan tüm işletmelere, spor salonlarına, halı saha tesislerine girişte HES kontrolü yapılacağı aktarıldı.

Kurban Bayramı ve öncesinde hayvan satış ve kesim alanlarının girişinde HES kodu sorgulamasının yapılması gerektiği kaydedildi.

Öte yandan işyerlerinde ortak kullanım amacıyla gazete, dergi ve benzerleri bulundurulabilecek. Bunları kullananlara temastan önce ve sonra el antiseptiği kullanması ve el yıkamasına ilişkin hijyen uygulamaları hatırlatılacak.