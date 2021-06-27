İçişleri’nden ‘normalleşme genelgesi’

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz’da başlayacak ‘kademeli normalleşme’nin üçüncü etabına ilişkin ‘genelge’ yayımladı.

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1 Haziran’da yürürlüğe giren ‘kademeli normalleşme’yle hafta içi ve cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlamasının saat 22:00’den sonra uygulanması, pazar günlerine yönelik kısıtlamanın ise sürmesi kararlaştırılmıştı. Son dönemde vaka sayıları 5-6 bin civarında seyrediyor.

‘Genelge’ye göre, Covid-19 tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara veren tüm iş yerleri ile sinemalar 1 Temmuz’dan itibaren tekrar açılacak.

Tüm iş yerleri ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre belirlenmiş açılış-kapanış saatleri arasında hizmet verebilecek.

Saat 21.00’de başlayan ‘müzik yasağı’, ‘bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar’, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da duyurduğu üzere 24.00’te başlayacak.

Yeme-içme yerlerinin açık/kapalı alanlarında aynı anda bulunabilecek kişi sayısı artık kısıtlanmayacak.

Kamu, kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geri dönülecek.

Konaklama tesislerindeki kısıtlama ve tedbirlere son verilecek.

Nikah/düğün merasimlerinde, kapalı yerler için uygulanan önlemler dışında, katılımcı sınırlamasına gidilmeyecek, yiyecek içecek ikramı yapılabilecek.

Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinliklere, ‘belirlenen esaslara uyulması kaydıyla’ 1 Temmuz’dan itibaren izin verilecek.

Kahvehane, kıraathane gibi iş yerlerinde oyun oynatılmasına dair kısıtlamalar sona erecek.

Park, bahçe, kamp, piknik/mesire alanı gibi yerlerde kısıtlamalar kaldırılacak.

Faaliyet konusu ‘nargile salonu/kafesi’ olan iş yerlerinin faaliyetlerine verilen ara yeni karar alınıncaya kadar devam edecek, hiçbir iş yerinde nargile servisi yapılamayacak.

65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına dair kısıtlamalar yine aynı günden itibaren kaldırılacak.

Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka’dan gelenler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunanlara yönelik zorunlu karantina uygulamasına son verilecek

Afganistan ve Pakistan’dan Türkiye’ye gelen ya da son 14 günde bu ülkelerde bulunanlara yönelik zorunlu karantina süresi 10 güne düşürülecek.