Virüs aşılarla yarışıyor: Delta varyantı 5-10 saniyelik konuşma ile bulaşabilir

Delta varyantının 5-10 saniyelik konuşma ile dahi bulaşabileceğine dikkat çeken uzmanlar, hızlı aşılama yapılmaz ve toplumsal bağışıklık yakalanamazsa tablonun virüsün lehine döneceği görüşünde.

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İlk olarak Hindistan’da tespit edilen ve en az 92 ülkede görülen corona virüsünün Delta varyantı, uzmanlara göre özellikle aşılamanın yavaş olduğu ülkelerde hızla yayılma potansiyeline sahip. Güncel vakaların yüzde 99’unu Delta varyantının oluşturduğu Britanya’daki bir araştırmaya göre, Delta daha önce ülkede hakim olan Alfa varyantından yaklaşık yüzde 60 daha bulaşıcı.

Olumsuz etkilenecek insanlar var

The Guardian’ın haberine göre Leeds Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde virolog Dr. Stephen Griffin, toplumsal bağışıklık yakalanana dek, aşılama kadar vaka sayılarını düşürmeye de odaklanmamız gerektiğini şöyle anlattı: “Aşıları dağıtırken aynı zamanda vakaları gerçekten ama gerçekten azaltmamız gerekiyor. Sorun şu ki, koruyucu seviyeye ulaşmadık ve bu nedenle enfeksiyonlara yakalanırsanız ve vakalar artarsa, bu enfeksiyonu geçirecek çok sayıda duyarlı insan var.”

Delta varyantı nedeniyle yeniden kısmi de olsa kısıtlamalara giden Avustralya’daki araştırmalar, virüsün ne kadar hızlı yayılabildiğini gösterdi. Sidney şehrindeki bir AVM’nin görüntülerini inceleyen sağlık yetkilileri, birbirlerinin yanından geçen insanlar arasında yaklaşık 5-10 saniye kadar kısacık bir temas sırasında virüsün bulaştığından şüpheleniyor. Araştırmanın yapıldığı dönemde Sidney’de maske zorunluluğu yoktu ve Avustralya nüfusunun yüzde 5’inden azı iki doz aşı vurulmuştu.

Nedeni hala bilinmiyor

Bilim insanları Delta’nın neden bu kadar hızlı bulaşabildiğini henüz belirleyemedi. Leeds Üniversitesi’nden enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Catherine Noakes, üç ihtimale dikkat çekiyor: Delta ile enfekte olan kişiler halihazırda yüksek bir viral yüke sahip olduğu için hastalığa yakalanmış olabilir; insanların hastalığa yakalanması için az miktarda Delta varyantına maruz kalması yetiyor olabilir; üçüncü ihtimal, Delta varyantıyla enfekte olmuş biriyle çok kısa bir temas bile hastalığa neden olabiliyor olabilir.

Dünya Sağlık Örgütü, Delta varyantı ile başa çıkmak için tam olarak aşılanmış insanları bile maske takmaya, sosyal mesafeyi korumaya ve diğer güvenlik önlemlerini uygulamaya devam etmeye çağırıyor.

İsrail maske uygulamasına geri döndü

Nüfusunun yaklaşık yüzde 60’tan fazlasının tam olarak aşılandığı İsrail, cuma günü Delta vakalarındaki hızlı artışla mücadele etmek için maske uygulamasını yeniden devreye koydu. İsrail 10 gün önce maske uygulamasını kaldırmıştı. Ancak ülkede vakalar geçen haftaya oranla dört kattan fazla arttı.

İsrailli yetkililer, vakalardaki artışın henüz hastane başvurularında ve ölümlerde bir artışa dönüşmediğini, bu nedenle maske kararının ihtiyati bir hamle olduğuna dikkat çekti.