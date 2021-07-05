CHP’li Tekin: Millet ittifakı 6-7 parti olabilir

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, ‘millet ittifakı’nda genişleme beklediğini belirterek, ittifakın altı-yedi partiye ulaşabileceğini söyledi.

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Milliyet’ten Mehtap Gökdemir’e konuşan Tekin, seçmenin değişim istediğini vurgulayarak, şöyle konuştu: “Bu seçmen güvendiği her ideolojik yapıya oy vermiştir. Vermeye de hazırdır. Döndü Demirel’i getirdi, döndü Erbakan’ı getirdi, döndü Ecevit’i getirdi, döndü Tayyip Erdoğan’ı getirdi. Bu kadar değişimci, bu kadar bilinçli bir seçmeni hele hele böyle teknolojinin geliştiği çağda siyaset mühendisliği ile yönetmek mümkün değil. Halk için çalışan, sokakta olan, emek veren kazanır. Milletimizin kararı kesin değişim.“

İttifakın genişleme ihtimaline de değinen CHP’li vekil, şöyle devam etti: “Önümüzdeki günlerde millet ittifakında genişleme bekliyorum. Büyük olasılıkla altı-yedi parti olabilir. Millet ittifakının ana omurgası dört partiden oluşuyor ve dördünde de çok kararlı bir tutum görüyorum. Zaman zaman enfekte edilse de son derece dirayetli bir duruşu görüyoruz.”

2023’te yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ittifakın ortak adayı olmazsa CHP’nin adayının hazır olduğunu belirten Tekin, şunları söyledi: “Hiç o konuda tereddüt yok. Ama takdir edersiniz ki CHP, millet ittifakının lokomotifi olarak demokratik istişare mekanizmalarını işletmek zorunda. Millet ittifakındaki siyasi partilerin ortaklaşa alacağı kararlar bizim için bağlayıcı. ‘Ortak aday’ denirse ona göre hareket edilir; yok ‘her parti kendi adayını çıkarsın’ noktasında karar verilirse CHP’nin adayı hazır.”

Tekin, ‘HDP ve HDP gibi sosyalist partilerin’ üçüncü ittifakı oluşturacağını öngördü.