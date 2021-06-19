Davutoğlu’ndan ‘ittifak’ ihtimaline ‘açık kapı’

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partilerini herhangi bir ittifaka katılmak için kurmadıklarını belirtirken, seçim zamanı diğer partilerle görüşebileceklerini söyledi.

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Cumhurbaşkanlığı seçimi 2023’de yapılacak ancak şimdiden partilerin ayrı aday mı çıkaracağı yoksa ortak bir adayda mı uzlaşılacağı tartışması başladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ‘millet ittifakı’nın ortak adayla seçime gitmesi gerektiğini söylemişti. Akşener, HDP’ye ayrı aday tavsiye ederken, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ‘çatı aday’a karşı olduğunu açıklamıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise diğer partilerle ‘seçim öncesi oturup konuşacaklarını’ dile getirmişti.

Kırklareli’nde partisinin il kongresine katılan Davutoğlu, gazetecilerin ‘ortak aday’ ya da ‘ayrı aday’ konusunda ne tercihte bulunacağı sorusuna “Türkiye’de siyasetin bütününde adaylık bakımından iddialı bir tavır sergileyeceğiz” yanıtını verdi.

Gelecek Partisi lideri, partiyi herhangi gibi bir ittifaka eklenme veya onun bir parçası olmak için kurmadıklarını, bir alternatif olmak için kurulduklarını söyledi.

Davutoğlu, “İddialı bir şekilde siyasete girdik, cumhurbaşkanlığı seçimleri ve genel seçimlere en iddialı şekilde gireceğiz” diye konuştu.

Zamanı gelince konuşuruz

Parti lideri, sözlerini şöyle sürdürdü: “Siyasetin o günkü şartların gereği olarak ülkesel, ilkesel bazda bir işbirliği ve görüşme olursa da buna kapıyı kapatmayız, o zaman görüşülecek konular bunlar. Şahsımla ilgili herhangi gibi bir ihtirasın peşinde değilim, biz o makamları gördük, görüyoruz; başbakanlık makamı. Türkiye’de siyasetin bütününde adaylık bakımında iddialı bir tavır sergileyeceğiz. O gün geldiğinde parti kurullarımız ile oturup, görüşeceğiz.”