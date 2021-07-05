Kabinede gündem bayram tatilinin süresi

Bugünkü kabine toplantısında bayram tatilinin süresinin belirlenmesi bekleniyor.

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Kabine, bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Toplantıda, Covid-19 aşı programı ve bayram tatilinin süresi başta olmak üzere ülke gündemindeki konuların ele alınması bekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sunum yapması öngörülen toplantıda, 3’üncü doz aşılama ve ülke genelinde aşı programında gelinen noktanın değerlendirileceği, aşı programının Covid-19 vaka sayılarına etkisi ve yerli aşı çalışmalarının da görüşüleceği tahmin ediliyor.

Bayram tatili süresinin de belirlenmesi beklenen toplantıda, turizm sezonuna ilişkin beklentiler ile bu kapsamda alınan tedbirlerin masada olacağı öngörülüyor.

Toplantıda, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nda KKTC’ye yapılacak ziyaret öncesinde, bölgesel ve küresel gelişmelerin de ele alınacağı tahmin ediliyor.