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Yaramazlara biraz batar!

Bakan Yanık’tan ‘Elmalı davası’ açıklaması: Çizimler, yazışmalar bu dosyaya ait değil

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Davayla ilgili olduğu söylenen birtakım ses kayıtları, yazışmalar, çizimler bu dosyaya ait değil” dedi.

Fotoğraf: Gülnaz Bingöl / csgorselarsiv.org

Antalya’nın Elmalı ilçesinde iki kardeşin anne ve üvey babası dahil birden fazla kişi tarafından istismar edildiği şikayeti üzerine dava açılmış, anne ve baba dört aylık tutukluk sonrası Ocak 2021’de tahliye edilmişti. Sanıkların yeniden tutuklanması talebi iki kez reddedilmişti.


TRT Haber’de soruları yanıtlayan bakan özetle şunları söyledi:

*Bakanlık olarak bu davayla ilgili iki ayrı süreci eş zamanlı olarak yürütüyoruz. Birincisi hukuki süreç, ikincisi sosyal destek süreci. Elmalı davasında çocuklarla ilgili durum tespit edildikten sonra sosyal ve ekonomik destek vermeye başladık. Mağdur çocukların durumu çok sıkı takip ediliyor. 

*Dosyanın içeriğiyle alakalı çok detaylı bilgi vermem doğru olmaz. Bu dava daha bitmedi. Bunu kamuoyuna hatırlatmak lazım. Biz kararlılıkla süreci takip ediyoruz. Maalesef bu tür konularda dezenformasyon metodu da işliyor. Davayla ilgili olduğu söylenen birtakım ses kayıtları, yazışmalar, çizimler bu dosyaya ait değil.

*Bizim arkadaşlarımız bir yılda altı ayrı rapor düzenlemişler. Altı kere tek tek o çocuklarla görüşülüyor, durum incelemesi yapılıyor, çok yakından takip ediliyor. Biz konuyu birebir ve içeriden takip ediyoruz zaten. Davanın kendi delil bütünlüğü içerisinde de takip ediyoruz. 

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