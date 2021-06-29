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Yaramazlara biraz batar!

İki çocuk istismarı ‘resmetmişti’: Anne-babanın tutuklanması iki kez reddedilmiş

Antalya’da iki çocuğun istismar edildiği iddiasına ilişkin davada anne ve üvey babanın tutuksuz yargılanması sosyal medyada gündem oldu. Sanıkların tahliyesine itiraz edildiği, bu reddedilince iki kez daha tutuklama talebinde bulunulduğu ortaya çıktı.

Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davayı başlatan süreç, altı yaşındaki kız çocuğu G.E.G. ve dokuz yaşındaki ağabeyi İ.E.G.’nin babaannesinin geçe yıl savcılığa gitmesiyle başladı. Babaanne, eski gelini anne Merve A. ve üvey baba Rahmi A. dahil birkaç kişinin çocukları istismar ettiğini anlattı. Bunun üzerine Temmuz 2020’de soruşturma başlatıldı.


Fotoğraf: DHA

Şüpheliler iddiayı reddetti. Çocuklar ise dövüldüğünü ve istismarda bulunulduğunu anlattı. Adli görüşmecinin hazırladığı raporda çocukların tutarlı olduğu belirtildi.

Ayrıca, çocukların deftere çizimleri de soruşturma dosyasına girdi. Çizimlerde çocukların şiddet ve istismara maruz kaldığı anları resmettiği görüldü. Tutuklu yargılanan anne ve baba, geçen ocak ayında görülen davanın üçüncü duruşmasında tahliye edildi.

Söz konusu davada sanıkların tutuksuz yargılanması, dün Twitter’da ‘#elmalıdavası’ etiketiyle yeniden gündeme geldi. Çok sayıda kişi tutuksuz yargılamaya tepki gösterdi.

El yazısı not çıktı

Davayı takip eden UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği Başkanı Saadet Özkan, çocukların defterlerine yazdığı bir yazıyı Twitter hesabından paylaştı. Söz konusu yazıda “Annem bizi para karşılığında satıyor” ifadesi yer aldı.

İki kere itiraz edilmiş

Davanın yeniden gündem gelmesi üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yazılı açıklama yayınlayarak davayı takip ettiğini bildirdi.

Olayın 6 Mayıs 2020’de kolluk güçlerine intikal ettirildiği, çocuklarla ilk görüşmenin Çocuk İzleme Merkezi’nde yapıldığı, ardından da psikososyal destek verilmeye başladığı kaydedildi.

Bakanlığın yargı sürecine dahil olduğu, 16 Ekim 2020’deki ilk duruşmada anne ve üvey babanın tutuklandığı, 5 Ocak 2021’deki duruşmada da tahliye edildiği aktarıldı.

Bakanlık şu bilgileri verdi: “Bakanlığımız avukatları karara itiraz etmiştir. 5 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen duruşmada bakanlığımız avukatları sanıkların tutuklanması talebinde bulunmuştur. 21 Mayıs 2021 tarihindeki duruşmada ise bakanlığımız avukatları sanıkların tutuklanması talebini yinelemiştir.”

Çocukların desteklenmeye devam edildiği, faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması için takibin sürdürüleceği belirtildi.

Çocukların çizimleri dosyada: İstismardan yargılanan anne-babaya tahliye

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