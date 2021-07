‘Elmalı davası’nda uzman raporu: Babaanne çocuklara ‘yönlendirme’ mi yaptı?

Antalya’da yedi ve 10 yaşındaki iki çocuğa istismar edildiği iddiasıyla açılan davada mahkemeye sunulan raporun ayrıntılarına ulaşıldı. Raporda, çocukların istismara maruz kaldığı ancak ‘ne şekilde ve kim tarafından’ olduğunun bilinmediği kaydedildi.

Fotoğraf: Gülnaz Bingöl / csgorselarsiv.org

Dava sürecinde anne ve babanın dört aylık tutukluluk sonrası geçen ocak ayında tahliye edilmesi ve yargılamanın tutuksuz sürmesi sosyal medyada tepki çekmişti. Sanıklar suçlamaları reddederken, çocuklar babaannelerinin yanından devlet korumasına alınmıştı.

DHA, Ayvalık Sosyal Hizmet Merkezi’nde görevli uzman psikolog Deniz Karasapan’ın mahkemeye sunduğu 12 Şubat 2021 tarihli raporun detaylarını yayınladı. Raporda sanık anne-baba lehine şüphe yaratan ifadelere yer verildi.

Raporda, çocukların cinsel bilgilerinin yaşlarıyla uyumlu olmadığı, söz konusu bilgilere sahip olmalarının bir şekilde cinsel istismara maruz kaldıklarını gösterdiği ancak görüşmelerde ne şekilde ve kim tarafından cinsel istismara uğradıkları bilgisine ulaşılamadığı ifade edildi.

Ayrıca, babaannenin, çocuklara uzman görüşmelerinde ne konuşup konuşmayacaklarıyla ilgili olarak önceden yönlendirmede bulunduğunun düşünüldüğü kaydedildi. Raporda çocukların babaannenin yanından alınması da talep edildi.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

‘Fiziksel problem bulunmadı’

* Babaanne G.S.’nin sürekli, çocukların yaşadıkları deneyime bağlı olarak ortaya çıkan fizyolojik ve psikolojik sorunlardan yakınmakta olduğu ve sık sık çocuklar için tıbbi bakım alabileceği farklı kuruluşlara müracaat ettiği gözlenmiştir. İlk görüşmelerde babaannenin çocukların yaşadığı olaylara bağlı endişesinden dolayı çocukların iyilik halinden emin olma çabası içerisinde olduğu düşünülmüş olsa da travmatik olayın üzerinden neredeyse bir yıl geçmiş olmasına rağmen halen istismar olayına bağlı ortaya çıktığını iddia ettiği, ancak travmatik deneyimle alakası olamayacak semptomlar öne sürmesi, yapılan onca muayeneye rağmen çocuklarda somut bir fiziksel problem bulunamamış ve bir tanı konulmamış olması dikkat çekici bir unsurdur.

‘Kabuslarda cinsel istismar yok’

* Babaannenin öne sürdüğü psikolojik belirti sayılabilecek kabuslar, uykuda sayıklamalar, dikkat eksikliği gibi belirtilerin varlığı da yürütülen süreç boyunca net bir şekilde tespit edilememiştir. İlk görüşmelerde kabuslar gördüklerini, sık sık travmatik olay hakkında düşündüklerini beyan eden ve anne M.A.’nın gelip kendisini alması ya da babalarının zarar görmesi gibi cinsel istismar deneyimlerini içermeyen kabuslarını anlatan çocuklar, özellikle son üç ayda yapılan görüşmelerde tutarlı ve düzenli bir şekilde kabus görmediklerini beyan etmektedir. Çocukların anlattıkları kabusların içeriğinin deneyimlenen cinsel istismar eylemlerini içermiyor olması dikkat çekicidir.

‘Çizilen resimler şüphe uyandırdı’

* Görüşmede resim yapma pratiği olmayan mağdur çocuk, resim çizmek istediğini söyleyerek maruz kaldığını iddia ettiği cinsel istismar deneyimlerinin resimlerini çizmiş, ardından İ.E.G. de görüşme sırası kendisine geldiğinde resim çizmek istediğini ifade ederek abisinin çizimlerine dikkat çekecek ölçüde benzer çizimler yapmış ve iki çocuğun da ne söylemeleri ve ne çizmeleri gerektiği konusunda yönlendirilmiş olabilecekleri şüphesi uyanmıştır.

* Babaanne G.S.’nin çocuklara yapılan görüşmelerde ne konuşacakları ve ne konuşmayacakları ile ilgili olarak önceden yönlendirmede bulunduğu düşünülmektedir. Yapılan görüşmelerde çocukların kendilerine ezberletilmiş, yaşadıklarına inandırılmış belli bazı sahneleri tekrar edip durmalarına rağmen tutarlı bir olay örgüsü, olay örgüsüne uygun detay veremedikleri düşünülmektedir.

‘Sürekli gündem yapıyor’

* Babaanne G.S.’nin sürekli olarak istismar olayını gündem etmekte olduğu, uyarıda bulunulmuş olmasına rağmen çocukların yanında bu olaylar hakkında konuşmaya devam ettiği, farklı sağlık kuruluşlarının yanı sıra hukuki ve maddi destek alabileceği kuruluşlarla irtibat halinde olarak fayda sağlamaya çalıştığı anlaşılmaktadır.

* Duygusal açıdan çocukları baskı altına aldığı, sözünü dinlemediklerinde yaramaz çocuk olmakla, kendisini üzmüş olmaları ile ilgili suçluluk yaratacak tavırlar sergilediği, babaannenin uygun gördüğü şekillerde davranmadıklarında çocukların kendisinden alınacağı ve güvende olmayacakları ile tehdit etmekte olduğu düşünülmektedir.

‘Kim tarafından olduğu bilgisine ulaşılamadı’

* Çocukların cinsel bilgileri yaşları ile uyumlu değildir. Yaşlanma uygun olmayan bu cinsel bilgilere sahip olmaları bir şekilde cinsel istismara maruz kaldıklarını gösteriyor olmakla beraber yapılan görüşmelerde ne şekilde ve kim tarafından cinsel istismara uğradıkları bilgisine ulaşılamamıştır.

* Çocuklar genel olarak bir durumun yaşandığını iddia ediyor, ancak sonrasında olay ile ilgili bir başlangıcı sonu olan, somut detaylar içeren beyanlarda bulunamıyor oldukları gözlemlenmiştir.

‘Mıınchausen by proxy’ olabilir

* Mağdur çocukların, babaanne G.S. tarafından Mıınchausen by proxy denilen bir istismar çeşidine maruz kalıyor olabileceklerinden şüphelenilmektedir. Mıınchausen by Proxy Sendromu (Bir başkasına yüklenen yapay bozukluk), çocuğun bakımından sorumlu olan yetişkinin çocukta hastalık belirti ve bulgularını yaratıp, çocuğu gereksiz tıbbi uygulamalara maruz bırakması olarak tanımlanan bir çocuk istismar türüdür. Nedeni bulunamayan ve tedavi edilmesine rağmen geçmeyen, yinelenen belirti ve bulgular, iyi düzeyde tıbbi bilgiye sahip olma, abartılı ve değişken öyküler, her türlü müdahaleye gönüllülük, sürekli tetkik, ilgi vb. isteklerinin olması, isteklerin karşılanmadığı durumlarda ise öfke, kızgınlık ve hekim değiştirme görülen ortak özelliklerdendir.

‘Uygun kuruma yerleştirilmeliler’

* Mıınchausen by proxy şüphesi nedeniyle, mağdur çocukların babaanne yanından alınarak yaşlarına ve durumlarına uygun bir kuruma yerleştirilmeleri, çocukların maruz kaldıkları manipülasyon ve duygusal şiddetin etkisinden uzaklaşarak maruz kaldıkları olayları net bir şekilde ifade edebilmeleri için babaanne ile görüşmelerinin engellenmesi ve çocukların birbirlerinin tutum ve davranışların manipüle etmelerini engellemek adına ayrı aileler yanına verilerek koruyucu aile hizmetinden faydalandırmanın mağdur çocukların yüksek yararına olacağı kanaatine varılmıştır.