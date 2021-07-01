‘Elmalı davası’nda sanık annenin Twitter paylaşımlarına erişim engeli

Antalya’da iki çocuğa istismar edildiği iddiasıyla açılan ve ‘Elmalı davası’ olarak bilinen davada yargılanan anne M.A.’nın Twitter paylaşımlarına erişim engeli getirildi.

Dava sürecinde anne ile babanın dört aylık tutukluluk sonrası geçen ocak ayında tahliye edilmesi ve yargılamanın tutuksuz sürmesi sosyal medyada tepki çekmişti. Sanıklar suçlamaları reddederken, M.A. Twitter hesabı açarak, çocukların kimliklerinin ifşa edildiği bazı belgeleri paylaşmıştı.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, sosyal medya hesabından erişim engeliyle ilgili şu bilgileri verdi: “Elmalı dosyasında çocuklarını istismar etmekten sanık annenin küçüklerin en mahrem bilgilerini ve muayene raporlarını Twitter’da kendini savunma adına (!) paylaşımına, TBB’nin dün gece yaptığı başvuru üzerine Ankara Nöbetçi 8’inci Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli getirilmiştir.”