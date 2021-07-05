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Kamerasını açık unutan öğrenci, online ders sırasında seks yaparken yakalandı

Vietnam’da online ders sırasında kamerasını kapatmayı unutan üniversite öğrencisi seks yaparken yakalandı.

Fotoğraf: Times Now News

Times Now News’in haberine göre Saigon şehrinde bir üniversite öğrencisi, online ders sırasında partneriyle yakınlaşıp ardından da seks yapmaya başladı. Ancak öğrencinin kamerasını açık unutmasıyla birlikte bütün sınıf buna tanık oldu.


Çevrimiçi dersi veren profesör, durumu anlayınca öğrenciyi ”Şu an online dersteyiz ve sen seks yapıyorsun. Şu anda sınıfta olsaydık kız arkadaşınla sevişiyor olurdun yani? Ne yaptığını sanıyorsun” ifadeleriyle uyararak şaşkınlığını dile getirdi.

Kameranın açık olduğunu kendisini uyaran profesörün uyarısıyla anlayan öğrenci ise derhal giyinerek kamerayı kapattı.

Vietnam yerel gazetesi Lao Dong, öğrencinin olay nedeniyle dersi veren öğretim görevlisinden ve sınıf arkadaşlarından özür dilediğini bildirdi.

Üniversite de olayı doğruladı ve öğrencilere ders sırasında uygun davranışlar sergilemeleri gerektiği hatırlatıldı. Ayrıca üniversite yetkilileri, ismi açıklanmayan öğrencinin videosunun sosyal medyaya sızdırılmasıyla ilgili de uyarıda bulundu ve videonun daha fazla paylaşılmamasını istedi.

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