Mahkumla, diğerlerinin gözü önünde seks yapan cezaevi çalışanına yedi ay hapis

ABD’nin California eyaletinde yaşayan bir cezaevi çalışanı, 11 mahkumun gözü önünde bir mahkumla seks yaptığı gerekçesiyle yedi ay hapis cezasına mahkum edildi.

Fotoğraf: Daily Mail

Fesno bölgesindeki cezaevindeki bir mahkumun, cezaevi yönetimine durumu bildirmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Söz konusu cezaevi çalışanının Tina Gonzalez (27) olduğu belirlendi. Aralık 2019’da polis tarafından sorgulanan Gonzalez hakkında dava açıldı. Gonzalez’in görevine son verildi.

Savcı, mahkemede, Gonzales’in ‘işi kolaylaştırmak amacıyla’ pantolonunda delik açtığını, mahkuma, ‘cezaevlerindeki potansiyel silahlardan biri’ olan jjlet ve cep telefonu verdiğini, onunla bu telefon sayesinde haberleştiğini söyledi.

Gonzalez’in işe başlamadan önce ettiği yemine aykırı bir tutum sergilediği ve meslektaşlarını da zor durumda bıraktığı belirtilirken avukatı Martin Taleisnik, “Amacı asla herhangi bir çalışma arkadaşı veya cezaevindeki birine zarar vermek değildi” diyerek onu savundu.

Mahkemenin hakimi, hapis cezası kararını açıklarken, “Yaptığınız şey korkunç ve aptalca. Kariyerinizi mahvettiniz. Ama insanların yaptıklarından ders alabileceklerine inanıyorum. Hayatınızın geri kalan kısmında bunu yapabilirsiniz. İyi şanslar” dedi.