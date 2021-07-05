Koca’dan ‘aşı isimlerini bağıran sağlıkçı’ açıklaması: Soruşturulmasına gerek yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘mizahi bir tavırla’ insanları aşıya çağırdığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan sağlıkçının ‘soruşturulmasına gerek olmadığını’ söyledi.

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Kütahya otobüs terminalinde bağırarak müşteri toplayan firma görevlileri gibi mobil aşı biriminde görevli sağlık personeli de standın başında Sinovac ve Biontech diye bağırmıştı. Bu anlar cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşılınca, Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü idari soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yazılı açıklamada personelin aşı isimlerini söyleyerek bağırmasının ‘maksadını aşan ve yanlış algı yarattığı’ öne sürülmüştü.

Bakan Koca, konuyla ilgili Twitter paylaşımında şunları kaydetti: “Kütahya’da otogarda görevli bir sağlık personelimiz mizahi bir tavırla vatandaşlarımızı aşıya davet ediyordu. Hizmetlerimiz her yerde ancak aşı ciddi bir konudur. Ancak aşıyı hepimiz ciddiye almak zorundayız.”