Arzulanan etkiler: Fransa meşhur öpücüğüyle aşıya teşvik ediyor

Fransa’da sağlık yetkililerinin aşıya teşvik için düzenlediği kampanyada tutkuyla öpüşen bir çift kullanılıyor. Kampanyanın sloganı ise “Evet, aşının arzulanan etkileri var.”

Fotoğraf: ARS

Provence-Alpes-Côte d’Azur bölgesinin sağlık hizmetleri tarafından düzenlenen kampanyada özellikle gençleri aşıya teşvik hedefleniyor.

‘Her bir aşıyla hayat yeniden başlıyor, aşılanalım’ mesajı verilen kampanyanın diğer göresellerinde konserde eğlenen gençler, tren istasyonunda kavuşan bir çift, maaile plaja giden mutlu insanlar yer alıyor.

Sağlık bölge müdürlüğü (ARS) yetkilileri her fotoğrafta yeniden buluşma anları canlandırılarak pozitif bir mesaj verildiğini ifade etti.

Aşının istenmeyen yan etkilerine gönderme yapmak için “Aşının çok istenen yan etkileri var” sloganın tercih edildiği kampanya görselleri bilboardların yanısıra bar, restoran, spor salonları gibi alanlarda kullanılacak.

Fransa’da 55 milyona yakın aşı uygulandı. Bu da nüfusunun yaklaşık yüzde 40’ının her iki dozunu da olduğu anlamına geliyor.