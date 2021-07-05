Rus firma, lezbiyen çiftin yer aldığı aile fotoğrafını içeren ilanı tepkiler üzerine kaldırdı; özür diledi

Rusya’da, internette, lezbiyen bir çifti içeren ailenin fotoğrafıyla reklam yayınlayan gıda firması VkusVill tepkiler üzerine o kareyi kaldırdı ve özür diledi.

Fotoğraf: Vkusvill.ru

Eşcinsel evliliğin ve çiftlerin evlat edinmesinin yasak olduğu Rusya’da, ‘küçüklere eşcinsellik propagandası yapmak’ da yasak. Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkedeki homofobik yaklaşımın başını çeken isimlerden. Rusya, ankete göre Avrupa’da, LGBT+ hakları konusundaki en kötü durumdaki ülkelerden biri.

Sağlıklı gıdalar üreten VkusVill’in sitesinde ‘aile mutluluğu için tarifler’ sloganıyla 30 Haziran’da yayınlanan ilandaki fotoğrafta Yuma adlı bir kadın, kızları Mila ve Aline ve Alina’nın kız arkadaşı Ksiyuşa’nın yer aldığı fotoğraf kullanıldı. 18 yaş üstü gruba yönelik olduğu belirtilen ilanın altında bir de yazı paylaşıldı. Yazıda özetle şu mesaj vardı: “Müşterilerimiz arasındaki gerçek ailelerden bahsetmemek ikiyüzlülük olurdu diye düşünüyoruz.”

Reklam, bazı kesimlerin desteğini alsa da tepki çekince özür yayınlayan firma, fotoğrafı da ‘geleneksel bir aile’nin fotoğrafıyla değiştirdi. Instagram’daki paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “Müşterimizi, ortak, çalışan ve tedarik sağlayıcılarımızın çoğunu yaralayan bir yazı yayınlandı. Bu yaşandığı için pişmanlık duyuyoruz. Bu, bizim hatamız ve bazı çalışanlarımızın profesyonelce davranamamasından kaynaklı.”

‘İki taraf da nefret ediyor’

Fotoğraf: VkusVill.ru

Firmanın yöneticileri de özür diledi. Ancak tepkiler dinmedi. Bu kez de geri adım atıldığı için binlerce kişiden tepki geldi. Sosyal medya kullanıcısı Ksenia Sobhak, “İnsanlar gerçekten sadece lezbiyen bir çift var diye ürünleri boykot eder mi? Elbette hayır. Şimdi her iki taraf da firmadan nefret ediyor” yazdı.

Şarkıcı Mozee Montana, “Yazık büyük hayalkırıklığına uğradım” yazarak tepkisini gösterdi. Yazar ve yönetmen Michael Idov, Twitter’daki paylaşımında, “VkusVill’in yaynladığı yazı ve sosyal medyanın yardımı sayesinde dünyada fotoğrafları yayınlandığı için özür dilenmek zorunda olan bir aile var. İnanılmaz” ifadelerini kullandı.

Fotoğraftaki isimlerden Mila, ailesinin homofobik saldırılara maruz kaldığını, hatta ölüm tehditleri aldıklarını açıkladı.