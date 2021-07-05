Yargıtay savcısı Dilek Doğan’ı vuran polisin cezasının temyizini reddetti

CANAN COŞKUN

İstanbul Armutlu’da ailesiyle birlikte yaşadığı eve baskın yapan polislerden birinin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Dilek Doğan davasında görüşünü açıklayan Yargıtay başsavcılığı, Doğan ailesinin ve sanık polis Yüksel Moğultay’ın avukatlarının temyiz taleplerini reddetti. Sanık polise 17 Mart 2017’de ‘bilinçli taksirle öldürme’ suçundan altı yıl üç ay hapis cezası verilmişti. Yargıtay cezayı onarsa sanık polis cezaevinde bir ay 15 gün kalacak.

‘Üst sınırdan ceza verilmeydi’

Yargıtay başsavcılığı, 10 Haziran tarihli tebliğnamesinde iki tarafın temyiz gerekçelerini sıraladı. Doğan ailesinin avukatlarına göre, sanık Moğultay’ın eylemi ‘kasten öldürme’ veya ‘olası kastla öldürme’ydi; buna rağmen sanık tam kusurluydu ve bu dikkate alınarak üst sınırdan ceza verilmesi gerekiyordu.

Sanık avukatı: ’Fazla ceza verildi’

Sanık polis Moğultay’ın avukatı da, müvekkilinin kusurunun bulunmadığını belirterek, silahın patlamasına Dilek Doğan’ın neden olduğunu, bu yüzden Doğan’ın kusurlu olduğunu öne sürdü. Moğultay’ın söz konusu suçu işlediğine dair yeterli delilin bulunmadığını savunan sanık avukatı, müvekkiline fazla ceza verildiğini ve beraat etmesi gerektiğini ileri sürdü.

Başsavcılık, her iki tarafın da temyiz taleplerini reddetti. Savcılığın görüşünden sonra son kararı Yargıtay 12’nci Ceza Dairesi verecek.

Ne olmuştu?

Dilek Doğan, 18 Ekim 2015 günü İstanbul’un Küçük Armutlu semtinde ailesiyle birlikte yaşadığı eve yapılan polis baskını sırasında vurularak hayatını kaybetmişti. Doğan’ın vurulma anı, o esnada kayıttaki polis kamerasına yansımıştı. Mahkemede delil olan bu görüntüye ek olarak operasyon sırasında dışarıda bekleyen polislerin yeni bir görüntüsü de ortaya çıkmıştı. Bu görüntüde polisin, Doğan’ın vurulmasının ardından ambulans çağırmak yerine kendilerine tepki gösteren ağabey Mehmet Doğan’ın gözaltına almak için kelepçe istemesi dikkat çekiyordu.

İstanbul başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Moğultay için ‘kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi’ suçundan 20 yıldan 26,5 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Yargılama sırasında duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında ise sanık polisin ‘taksirle öldürme’ suçlamasıyla altı yıla kadar hapsini talep etmişti. Moğultay da 17 Mart 2017’de İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bilinçli taksirle öldürme suçundan iyi hal indirimiyle altı yıl üç ay hapis cezası vermişti.

Sanık polis Yüksel Moğultay, cezası onanırsa geçen yıl nisan ayında AKP ve MHP oylarıyla kabul edilerek yasalaşan infaz düzenlemesiyle cezaevinde bir ay 15 gün kalacak.