‘Adalet nöbeti’ne polis müdahalesi: HDP’li Gergerlioğlu’nun oğlu gözaltında

Türk dış politikası bölgeye ekonomik, kültürel, sosyal otoyollar açmak, komşularımızla beraber zenginleşmek üzere kurgulanırsa, bunun uygulanabilirliği pekala mevcut. Sert çocukların yumuşak güç politikalarıyla dalga geçip, sonra kendi politikalarıyla Enver Paşa’dan hallice neticeler elde ettikleri düşünülünce, daha rafine, daha iyi tasarlanmış ama barışçı bir dış politikanın önünün açık olduğunu söyleyebiliriz.