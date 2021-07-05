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Yaramazlara biraz batar!

‘Adalet nöbeti’ne polis müdahalesi: HDP’li Gergerlioğlu’nun oğlu gözaltında

HDP’nin Sincan Cezaevi önündeki ‘adalet nöbeti’nde, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) tutuklanmasında hak ihlali bulmasına rağmen halen tahliye edilmeyen HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun oğlu Salih Gergerlioğlu gözaltına alındı.

Twitter paylaşımı nedeniyle aldığı hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Ömer Faruk Gergerlioğlu, AYM kararı beklenmeden, hakkındaki fezlekenin 17 Mart’ta Meclis’te okunmasının ardından milletvekilliği statüsünü kaybetmişti. Gergerlioğlu AYM’ye bireysel başvuruda bulunmuş, 1 Temmuz’da açıklanan karada HDP’li siyasetçinin ‘seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı’ ile ‘kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı’nın ihlal edildiğine hükmedilmişti. AYM kararı sonrası Gergerlioğlu’nun cezaevinden tahliye edilmesi bekleniyordu ancak kararın halen yerel mahkemeye ulaşmadığının bildirilmesi üzerine HDP’liler Gergerlioğlu’nun tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi önünde eylem başlattı.


Eyleme polis müdahale ederken HDP, toplamda Salih Gergerlioğlu ve Artı TV kameramanı Nazım Fayık dahil dört kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

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