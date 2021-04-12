Gergerlioğlu vekilliği içeriden sürdürüyor: Çırpınmayın, zulmünüzü herkes görecek

Milletvekiliği düşürülüp hapse atılan HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Hukuk nerede” diye sordu.
Twitter paylaşımı nedeniyle aldığı hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Gergerlioğlu, Anayasa Mahekemesi kararı beklenmeden, hakkındaki fezlekenin 17 Mart’ta Meclis’te okunmasının ardından milletvekilliği statüsünü kaybetmişti.
2 Nisan’da evinde yaka paça gözaltına alınan eski Eski Kocaeli milletvekili rahatsızlanması nedeniyle kaldırıldığı hastanede anjiyo yapıldıktan sonra 3 Nisan’da cezaevine götürülmüştü.
Gergerlioğlu, Twitter hesabından güncel meseleleri değerlendirdi.