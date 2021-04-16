Gergerlioğlu: İktidar, salgının son halinden dolayı vicdan sızısı hissediyor mu?

Milletvekiliği düşürülüp hapse atılan HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Covid başladığında, koronavirüs uzmanının, sırf KHK’lı diye test ve aşı için çalışmasını engelleyen iktidar, salgının son halinden dolayı vicdan sızısı hissediyor mu” dedi.

Twitter paylaşımı nedeniyle aldığı hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Gergerlioğlu, Anayasa Mahekemesi kararı beklenmeden, hakkındaki fezlekenin 17 Mart’ta Meclis’te okunmasının ardından milletvekilliği statüsünü kaybetmişti.

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2 Nisan’da evinde yaka paça gözaltına alınan eski Eski Kocaeli milletvekili rahatsızlanması nedeniyle kaldırıldığı hastanede anjiyo yapıldıktan sonra 3 Nisan’da cezaevine götürülmüştü.

Gergerlioğlu Twitter’dan şunları kaydetti:

*Umarım ki Ramazan, bu çürümüş Ak Parti-MHP ittifakından kurtulmamızı ve hakkaniyet esaslı bir eksende buluşan toplumu müjdelesin.

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*Oruç tutanlar bilmelidir ki, bu aziz dini maske olarak kullanan cumhur/zulüm ittifakından, din ve milliyet istismarından uzak durmalı. Bu Ramazan’da Müslümanlar, oruçlarına ve dinlerine daha sıkı sarılmalı bu ittifakın fesadına daha dikkat etmelidir.

*Kürt meselesinin çözümü için adil ve eşitlikçi bir zemin çabasında olmayan Müslüman, bu aziz ayda tuttuğu orucu gözden geçirsin. Bu dinin açıklıkla öğrettiği, adalettir.

*Bir elinde Kuran, diğer elinde yolsuzluk olan bu iktidarın kötülüklerinden ülkemizi koru ya Rabbi!

*Ahmet Altan, demokrasi olmadığı için cezaevindeydi. Tamamen siyasi cezalandırmayla 5 yıla yakındır hapisteydi. Tahliye haberini sevinçle karşıladım. Demokrasi ve hukuk kazandı, kazanacak.

*İhlallerle uğraşırken size yafta vurulacağı endişesi taşırsanız insan hakları savunucusu olamazsınız, idare-i maslahatçı olursunuz.

*Cezaevi girişinde, bana da çıplak arama yapabilecekleri endişesindeydim, yapmadılar. Bu ihlali gündem ettik, başardık. Bu, bana ve hak savunucularına yeter.

*Soğuktan dolayı ailemden istediğim bereyi, cezaevi, ‘kar maskesi yapılabilir’ gerekçesiyle vermedi. Hakkını gasp ettiğiniz milletvekili kaçmaz, onuruyla Meclis’e dönecektir, bunu bilin.

*1994, Newroz’dan dört gün önce, bazı vekillerin, Meclis’te Kürtçe yemin ettikleri için milletvekillikleri düşürülmüştü. 2021’de yine Newroz’dan 4 gün önce vekilliğim düşürüldü. Bu anlayış mı Kürt meselesini çözecek?

*Beni ve partili arkadaşlarımı cezaevine atabilirsiniz ama bu devlet, oluşturduğu Kürt sorununu, Kürtlerden özür dilemedikçe çözemez. Cezaevleri dolsa ne yazar!

*Ben cezaevindeyim. İnsan Hakları Komisyonu Başkanı, hala görevde. Çıplak aramanın, işkencelerin, insan kaçırmaların araştırılmasını istememin ve reddedilmesinin sonucu bu.

*Uzun süre, etkinliği az Çin aşısında ısrar edenler, hangi duygusal(!) motivasyonla Çin ile alışverişi devam ettirdi? Uygurları satmanın bedeli miydi bu?