AYM’den Gergerlioğlu hakkında ‘hak ihlali’ kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), tutuklu eski HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun bireysel başvurusunda, ‘seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı’ ile ‘kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı’nın ihlal edildiğine karar verdi.

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Twitter paylaşımı nedeniyle aldığı hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Gergerlioğlu, AYM kararı beklenmeden, hakkındaki fezlekenin 17 Mart’ta Meclis’te okunmasının ardından milletvekilliği statüsünü kaybetmişti.

2 Nisan’da evinde yaka paça gözaltına alınan eski vekil rahatsızlanması nedeniyle kaldırıldığı hastanede anjiyo yapıldıktan sonra 3 Nisan’da cezaevine götürülmüştü.

Oy birliğiyle Gergerlioğlu’nun hakkının ihlal edildiğini hükmeden yüksek mahkeme kararı yerel mahkemeye gönderecek.

AYM kararı sonrası Gergerlioğlu’nun cezaevinden tahliye edilmesi bekleniyor; milletvekilliğini geri kazanması için dosya Meclis’e gönderilecek.

Milletvekilliği düşürülen HDP’li Leyla Güven’in bireysel başvurusunun görüşülmesi ise ertelendi.

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