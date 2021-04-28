Diken

Yaramazlara biraz batar!

İddianamede Gergerlioğlu’na iki suçlama

Milletvekilliği düşürülmesinin ardından tutuklanan HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında yeni bir iddianame hazırlandı.

Fotoğraf: Reuters

Twitter paylaşımı nedeniyle aldığı hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesi (AYM) kararı beklenmeden, hakkındaki fezlekenin 17 Mart’ta Meclis’te okunmasının ardından milletvekilliği statüsünü kaybetmişti. 

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Ancak Gergerlioğlu, Meclis’ten çıkmayarak eylem başlatmış, daha sonra polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Bu eylemi nedeniyle soruşturma başlatılan HDP’li siyasetçi için iddianame hazırlandı.

Gergerlioğlu’na ‘kamu görevini usulsüz üstlenme’ ve ‘işyeri dokunulmazlığını ihlal’ suçlaması yöneltildi.

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