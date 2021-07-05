Cengiz’in özelleştirmeyle aldığı şirkete ‘süper teşvik’

İktidarın ‘gözdesi’ Cengiz Holding’in, 2004’te özelleştirme kapsamında bünyesine kattığı Eti Bakır A.Ş.’nin Adıyaman’daki tesisi için 72 milyon liralık ‘süper teşvik’ çıktı.

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Mayıs ayında 805 firma ve kuruluşun 17,3 milyar lira yatırım bedelli yeni ve tevsi yatırımları, çeşitli vergi istisna ve indirimleri ile sigorta primi desteklerini içeren teşvik belgesine bağlandı.

Bu firmalardan biri de Cengiz’e ait ETİ Bakır A.Ş. oldu. Şirketin tesisi genişletmek için belgesini aldığı 72 milyon 192 bin 500 liralık teşvikin kapsamı şöyle:

Sigorta primi işveren hissesi 10 yıl

Gelir Vergisi stopajı desteği 10 yıl

Sigorta primi desteği 10 yıl

Vergi indirimi yüzde 90

Yatırıma katkı oranı yüzde 50

KDV istisnası

Faiz desteği

Cengiz Holding’in sitesindeki bilgilere göre, şirket ilk olarak 2004’teki özelleştirme kapsamında Eti Bakır A.Ş. Küre işletmeleri ve Eti Bakır A.Ş. Samsun tesislerini bünyesine kattı. Bunu, 2006’da Murgul işletmesi, 2007 yılında ise Halıköy tesislerinin holding bünyesine dahil edilmeleri takip etti.