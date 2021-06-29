Kalyon’a ‘süper teşvik’, tesiste üretim başlamasına rağmen artırıldı

İktidarın ‘gözde’ şirketlerinden Kalyon’un Ankara’daki güneş paneli üretim tesisine iki sene önce verilen ‘süper teşvik’te yatırım tutarı 2 milyar 100 milyon liraya çıkarılırken ürün kapsamı da genişletildi.

Cemal Kalyoncu (Fotoğraf: Kalyon PV)

Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim şirketinin Konya Karapınar’daki güneş enerjisi santralinde kullanılmak üzere panel üretimi için Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulacak tesis, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Eylül 2019’daki kararıyla 1 milyar 991 milyon lira sabit yatırım tutarı karşılığı teşvik almıştı.

Teşvik kapsamında gümrük vergisi muafiyeti, KDV istinası, KDV iadesi, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, gelir vergisi stopajı desteği, nitelik personel desteği sağlanmıştı.

Fabrika teşvik kararından yaklaşık bir sene sonra üretime geçmiş, hatta Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Aralık 2020’deki bir açıklamasında üretimi iki katına çıkarma kararı alındığını duyurmuştu. Kalyoncu, fabrikanın 400 milyon dolar yatırımla kurulduğunu belirtmişti. Teşvikin açıklandığı tarihteki 5,65’lik dolar/TL kuruna göre bu yaklaşık 2 milyar 250 milyon lira yapıyor.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan cumhurbaşkanı kararına göre Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim şirketinin güneş paneli üretim tesisinin teşvike esas yatırım tutarı 1 milyar 991 milyon liradan 2 milyar 100 milyon liraya yükseltildi.

Daha önce sadece yıllık 500 MWp fotovoltaik güneş paneli olarak tanımlanan kapasiteye, yıllık 500 MWp silisyum ingot üretiminden başlamak üzere wafer, hücre ve fotovoltaik güneş paneli de eklendi.