Dolar, altın, Borsa İstanbul ve bitcoin 2021’in ilk yarısında ne kadar kazandırdı?

2021’in ilk yarısı biterken sene başından bu yana dolara yatırım yapanlar karda. Bitcoin zirveden sert düşmesine rağmen hala yılbaşındaki seviyesinin üzerinde. Ons altında yüzde 6’ya yakın bir çekilme söz konusu ancak TL’deki kaybın altındaki düşüşten fazla olması iç piyasada altın fiyatlarında farklı bir görünüm ortaya koyuyor. Borsa İstanbul’da TL bazında yüzde 6,2 olan değer kaybı dolar bazlı olarak ise yüzde 20’ye yakın.

Fotoğraf: Pixibay

BloombergHT’de yer alan habere göre, seneye 7,44 civarında başlayan dolar/TL, Naci Ağbal yönetiminde sıkılaşan para politikasının etkisiyle şubat ayında 7,00 seviyesinin altına inmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gece yarısı kararnamesi ile Ağbal’ı görevden alması ve dünyada doların güçlenmesiyle birlikte kurda hızlı bir yükseliş oldu.

Süreç içinde Erdoğan’ın faiz söylemleri nedeniyle yeni şoklar da yaşayan TL, işlem hacminin düşük olduğu Asya Borsaları’nda 8,88 ile tarihi rekorunu gördü.

5 Temmuz’da 8,68 civarında bulunan dolar kuru, yılın ilk yarısında yüzde 14,3 yükseliş kaydetti.

Borsa İstanbul’da kayıp büyük

BIST 30 endeksi seneye 1.635 seviyesinde başlarken BIST 100 endeksi 2021 yılına 1.476 civarında başlamıştı. İki endeks de Mart ayına kadar dalgalı bir seyir izledikten sonra TCMB’de yaşanan başkan değişikliği ve yabancı yatırımcı çıkışının hızlanmasıyla geriledi.

BIST 30, 23 Mart’ta 1.420 seviyesine kadar gerilerken BIST 100 1.377 seviyesine kadar indi. BIST 30 sene başından bu yana TL bazında yüzde 8,87 değer kaybederken dolar bazında yüzde 22 değer kaybetti.

BIST 100 ise sene başından beri TL bazında yüzde 6,2 değer kaybederken dolar bazında yüzde 19,7 değer kaybetti.

Bitcoin zirveden sert çakıldı

Tesla’nın bilançosuna Bitcoin dahil etmesinden sonra Şubat ayı sonuna kadar hızlı bir yükselişle 58 bin dolar seviyesine tırmanan kripto para, mart başında 45 bin dolara kadar çekilmişti. Sonrasında gelen haber akışıyla birlikte yeniden yükselişe geçen Bitcoin, Coinbase’in halka arz edildiği gün 64 bin 869 doları görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Daha sonra Tesla ve Space X’in CEO’su Elon Musk’ın bitcoin madencilerinin enerji tüketimine yönelik attığı olumsuz tweetler ve Çin’den gelen yasakların etkisiyle 28 bin dolarlı seviyelere kadar çekilmişti.

Bitcoin, 2021 yılındaki zirvesine ulaştıktan sonra yüzde 50’ye yakın değer kaybetse de yıl başından bu yana hala yüzde 18 yukarıda bulunuyor. Bitcoin bugün 33 bin doların üzerinde işlem görüyor.

Altın ons bazlı olarak geriledi

Ons altın yıla 1.950 doları görerek başladıktan sonra aşılama çalışmalarının hızlanması ve normalleşmeye dair beklentilerle Mart ayında 1.683 dolara kadar gerilemişti. 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvil faizinde sene başından Mart ayına kadar yaşanan kademeli yükseliş de bu süreçte fiyatlardaki düşüşte etkili olmuştu.

Nisan ayından itibaren artan enflasyon ve Fed’in para politikasında hala güvercin mesajlar vermesiyle yükselişe geçen ons altın, Haziran başında 1.900 doları geçerek Ocak ayından beri en yüksek seviyeyi görmüştü. Ons altın, Haziran ortalarına doğru Fed’in artan şahin mesajları ve para politikasının beklenenden erken sıkılaşabileceğine dair endişelerle hızlı bir düşüş kaydederek yeniden 1.800 doların altına inmişti.

5 Temmuz’da 1.791 dolar civarında bulunan ons altın, sene başından bu yana yüzde 5,6 aşağıda bulunuyor.

1 Ocak’ta 736 lira olan çeyrek altın ise bugün 809 liradan işlem görüyor. İç piyasadaki bu yükselişte TL’nin dolar karşısında altından daha fazla değer kaybı yaşaması etkili oluyor.