Erdoğan: Emeklilerin aylıklarında yüzde 8,45 oranında artış yapıyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Emeklilerimizin aylıklarında ocak-temmuz dönemi TÜFE oranını dikkate alarak yüzde 8,45 oranında artış yapıyoruz” dedi.
Bugünkü kabine toplantısında bayram tatilinin süresinin belirlenmesi bekleniyordu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sunum yapması öngörülen toplantıda, 3’üncü doz aşılama ve ülke genelinde aşı programında gelinen noktanın değerlendirileceği, aşı programının Covid-19 vaka sayılarına etkisi ve yerli aşı çalışmalarının da görüşüleceği tahmin ediliyordu.
Kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından önce çıkan satırbaşları şöyle:
*Emeklilerimizin temmuz ayı aylıkları ile bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz
*Emeklilerimizin aylıklarında ocak-temmuz dönemi TÜFE oranını dikkate alarak yüzde 8,45 oranında artış yapıyoruz.
*Yüksek enflasyonla mücadele takım oyununu gerektiriyor. Merkez Bankamız bu sorunu çözmekte kararlı bir yaklaşıma sahiptir.
*Kurumlar vergisi oranını 2023’ten itibaren yüzde 20 seviyesine indiriyoruz.