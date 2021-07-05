Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a ‘ÖTV yanıtı’: Hepsi senin olsun, saraylarına oda eklersin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Mazotta 2 lira, benzinde 2,5 lira ÖTV almamız gerekirken, mazotta 71 kuruş, benzinde 83 kuruş ÖTV alıyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi: “Bütün ÖTV’ler senin olsun Erdoğan, saraylarına oda eklersin.”

Kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan, şunları söylemişti: “Her bir akaryakıt alımında vatandaşımızı litrede en az 2 lira destekliyoruz. Tüplerde ise hiç ÖTV almıyoruz. Toplam 46 milyar liralık KDV ve ÖTV vergisi gelirinden feragat ediyoruz. Avrupa’da benzinin ve motorinin hem en ucuz olduğu hem de en az vergilendirildiği ülke biziz. Vergisini düzenli ödeyen mükelleflerimize yüzde 5 gelir vergisi indirimi getirdik.”

Erdoğan’ın açıklamalarına Twitter üzerinden tepki gösteren CHP lideri, şunları kaydetti: “‘Mazotta 2 lira, benzinde 2,5 lira ÖTV almamız gerekirken; mazotta 71 kuruş, benzinde 83 kuruş ÖTV alıyoruz’ demiş. Halk olarak ayıp etmişiz, özür dileriz! Elektriğe, gaza zam yaptın, yetmedi; şimdi de akaryakıta yapacağın zammın yolunu yapıyorsun. Düş bu milletin yakasından, düş!”