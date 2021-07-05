Bakan Selçuk tarih verdi: 6 Eylül’den itibaren öğrencilerimiz gelecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Tereddütsüz eylülde okula başlamakla ilgili bir süreci yönetiyoruz. 31 Ağustos’ta öğretmenlerimiz gelecek, 6 Eylül’den itibaren öğrencilerimiz gelecek” dedi.

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Habertürk’de Kübra Par’ın sorularını yanıtlayan Bakan Selçuk, şunları söyledi:

*Bizim görevimiz okulları açık tutmak. Bilim insanları önümüze tablo koyar da derse ki, ‘Sayısal veriler endişe verici, öğretmenlerimiz ve çocuklarımızın sağlığı endişe altında’ o zaman biz MEB olarak ‘Okullar kapatılsın’ diye bir karar vermiyoruz. MEB ilk defa başka bakanlıkların verilerini dikkate alarak kararlar almaya başladı.

*Bizim ilk sayılar yüzde 15 civarında öğretmenimiz aşıya gelmedi. Zamanlama, lojistik nedenler olabilir. Yaptırmak istemeyebilir. Bu konuyla ayrıntılı analiz henüz bitmedi. Bizim ‘Aşı olmayan öğretmenin eğitim, öğretim yapması söz konusu olamaz’ diye bir yaklaşımımız hukuki olarak olamaz. Biz de gerekirse bire bir konuşur, dertleşiriz. Hiçbir öğretmenimiz hiçbir çocuğu riske atacak bir tercihte bulunmaz.