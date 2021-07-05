Dünyanın en kapsamlı ‘haftada dört gün mesai’ denemesinin sonucu: Büyük başarı

Bugüne kadarki en kapsamlı ‘haftada dört gün mesai’ denemesinden çıkan sonuçlar ‘büyük başarı‘ya işaret etti.

Fotoğraf: Serra Akcan / csgorselarsiv.org

İzlanda’da çalışan nüfusun yüzde 1’inden fazlası maaşından kesinti yapılmaksızın haftalık mesai saatinin 35-36 saate düşürüldüğü pilot programa dahil edildi. 2015-2019 yıllarında yürütülen programa 2 bin 500’den fazla çalışan katıldı.

Denemenin analizine göre verimlilik arttı. Mutluluk ve refah düzeyi olumlu gelişme gösterdi. Algılanan stres, tükenmişlik sendromu ve sağlık-iş hayatı dengesinde iyileşme gözlemlendi.

Araştırmacılar deneme sonrası yapılan yeni sözleşmelerin bir sonucu olarak, İzlanda’dan çalışanların yüzde 86’sının mesai saatlerini azalttığını veya esnettiğini tahmin ediyor.

İzlanda’daki Sürdürülebilirlik ve Demokrasi Birliği’nden araştırmacı Gudmundur D. Haraldsson, “Deneme yalnızca modern zamanlarda daha az çalışmanın mümkün olduğunu değil, aynı zamanda ilerici değişimin de mümkün olduğunu gösterdi” dedi.

Britanyalı düşünce kuruluşu Autonomy’nin direktörü Will Stronge program hakkında şu yorumu yaptı: “Daha kısa çalışma saatleri üzerine yapılan bu dünyanın en geniş çaplı denemesi her bakımdan büyük bir başarıydı.”

Dünya Sağlık Örgütü’nün Uluslararası Çalışma Örgütü’yle işbirliğiyle yaptığı araştırmaya göre haftada 55 saat veya daha uzun süre çalışanların 35-40 saat çalışanlara oranla inme nedeniyle hayatını kaybetme riski yüzde 35, kalp hastalıklarından ölme riski ise yüzde 17 daha yüksek.