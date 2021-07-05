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Yaramazlara biraz batar!

Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın’a 60 sayfalık soru

3 Temmuz’da Brezilya’dan Türkiye’ye gelir gelmez gözaltına alınan ‘Tosuncuk’ lakaplı Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın’a 60 sayfalık soru hazırlandı.

Fotoğraf: AA

Sanal bir oyun üzerinden organize edilen ve yüksek gelir vaat eden ‘Çiftlik Bank’ isimli saadet zinciri, kısa sürede çok sayıda üye toplamıştı. Türkiye’nin en büyük çiftliklerini kurma iddiasıyla gösterişli etkinlikler düzenlenmişti. Şikayetler üzerine, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından başlatılan incelemeler sırasında o dönem 25 yaşında olan Aydın hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı. Binlerce kişiyi dolandırıp 1.5 milyar lirayla yurt dışına kaçan Aydın, aylardır süren sessizliğin ardından video yayınlayarak Türkiye’ye teslim olmak istediğini söylemişti.


AA’nın aktardığna göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde gözaltında bulunan Aydın’ın Brezilya’dan yanında getirdiği yaklaşık 300 sayfalık evraklar, polis ekiplerince incelenip müfettiş raporlarıyla karşılaştırıldı.

Aydın’ın ifadesinin alınmasına bu gece başlanacak.

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