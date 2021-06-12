Peker: Çiftlik Bank’ın kurucusu Belarus’ta

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Twitter’dan 40 yaş altındaki takipçilerine seslendi: “Siz bana intikamımı almamda yardımcı olacaksınız, ben de size kurtarıcıya ihtiyaç olmadığını kanıtlayacağım.”

Yurt dışında yaşayan Peker, örgütüne operasyon düzenlenip evinin basılmasının ardından iktidarı hedef alan videolar yayınlamaya başlamıştı. Peker hedef kitlesinin özellikle 40 yaş altındakiler olduğunu söylüyor.

Peker şunları kaydetti:

“Kırk yaşın altındaki kardeşlerim, ben kurtarıcı değilim. Zaten kurtarıcı diye bir şey yoktur. Ben sizle anlaşma yapmış olan kırk yaş üstü birisiyim. Siz bana intikamımı almamda yardımcı olacaksınız, ben de size kurtarıcıya ihtiyaç olmadığını kanıtlayacağım.

Kırk yaşın altındaki kardeşlerim, kurtarıcı olmak doğru soruyu sorabilmektir. Doğru soruyu sorabilirsen ve sorunun cevabını almak için ısrarcı olursan, toplum kurtulmuş olur.

Kırk yaşından küçük kardeşlerim, Çiftlik Bank’ın kurucusu olan Mehmet Aydın isimli şahıs Bolivya’da falan değil, Belarus’ta. Belarus’tan trafik kazası yapmış bir şahsı Interpol kararıyla alıp Türkiye’ye getiren yüce devletimiz, bu şahsı acaba neden getirmiyor?

Kırk yaşından küçük kardeşlerim, Belarus’tan bu şahsı getirmeyen devletimizin içinde görevli olan bazı insanların bu paradan pay aldığı ortadadır. Bu şahsın yanına Belarus’a gidip onu ziyaret eden kişiler, aracı olan kişiler bellidir.

Ben örnek alınacak kişi değilim. Kurtarıcı değilim. Bazılarından kendi intikamımı alabilmek için size doğru soru sormayı ve onu takip etmeyi öğretecek kişiyim.”

Sanal bir oyun üzerinden organize edilen ve yüksek gelir vaat eden ‘Çiftlik Bank’ isimli saadet zinciri, kısa sürede çok sayıda üye toplamıştı. Türkiye’nin en büyük çiftliklerini kurma iddiasıyla gösterişli etkinlikler düzenlenmişti. Şikayetler üzerine, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından başlatılan incelemeler sırasında 25 yaşındaki Aydın hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı.