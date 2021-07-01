Avukata göre infaz indirimi yasası ‘Tosuncuk’ için ‘bulunmaz nimet’

AYŞEGÜL KASAP

Deneyimli avukat Celal Ülgen’e göre Çiftlik Bank vurgunuyla binlerce kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçan ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ın Türk yargısına teslim olma istediğinin altında infaz indirimi yasası var.

Diken’e konuşan Ülgen, “Türkiye’de infaz yasası bulunmaz bir nimet. Tosuncuk cezasının yarısından kurtulacağı ve bir kez daha infaz indirimi bekleyeceği düşünüldüğü için Türkiye gelmek ve teslim olmak istiyor” dedi.

Fotoğraf: Çiftlik Bank

Çiftlikbank’la binlerce kişiyi dolandırıp 1.5 milyar lirayla yurt dışına kaçan Aydın, aylardır süren sessizliğin ardından video yayınlayarak Türkiye’ye teslim olmak istediğini söylemişti. Bunun üzerine bugün Brezilya’nın Sao Paulo kentinde olmuş, avukatları da Türkiye’ye iadesi için resmi işlemlere başladıklarını duyurmuştu.

‘Cezasının yarısından kurtulacak’

Avukat Ülgen, Aydın’ıın Türkiye’ye iade arzusunun arkasında yatan gerçeği şu ifadelerle anlattı: “TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen ve Resmi Gazete’de yayımlanan İnfaz İndirimi Yasası’na göre, terör, cinayet, uyuşturucu, kadına şiddet ve cinsel suçlar haricindeki tüm sularda cezanın yarısı oranında infaz indirimi uygulanacak. Bu açıdan ‘Tosuncuk’un da cezasının yarısından kurtulacağı ve bir kez daha infaz indirimi bekleyeceği düşünüldüğü için Türkiye gelmek ve teslim olmak istiyor.”

‘Bulunmaz nimet’

‘Tosuncuk’un henüz yargı karşısında çıkmadığını ve bu nedenle sadece iddianamede istenilen cezanın bilindiğini belirten Ülgen şöyle devam etti: “Önce mahkumiyet kararı verilecek ki ne kadar infaz indirimi alacağını da hesap edelim. Ancak şunu söyleyebiliriz böyle suçlar için Türkiye’de infaz yasası bulunmaz bir nimet olarak görünüyor. Burada kamuoyu şuna dikkat etmeli bence; ‘Tosuncuk’ ne kadar parayı Türkiye’ye dolandırdığı kişilere ödemek için iade edecek?”

Kara para aklama ve dolandırıcılıkla suçlanan işadamı Sezgin Baran Korkmaz da Türkiye’ye iade olmak istemişti.

Avustralya’da tutuklanan Korkmaz’ın ABD’ye iade edilme ihtimali var. Ki bu konuda ABD Adalet Bakanlığı, Utah’da Korkmaz’ın da içinde olduğu bir dava sürecinin olduğunu, bu nedenle iadesinin ABD’ye yapılması gerektiğini belirtmiş, bu konuda çalışmaları hızlandıracaklarını kaydetmişti.

‘Türkiye infaz yasası açısından bir cennet’

Avukat Ülgen, Korkmaz ile Aydın arasındaki farklılığı ve benzerliği şöyle özetledi: “‘Tosuncuk’un Türkiye’ye iade istemi ile SBK’nın iade isteği arasında benzerlik de var farklılık da. İnfaz yasası açasından bir cennet Türkiye, bu benzerlik. Fark ise SBK’nın Türkiye’de ayrıca korunup kollanacağı, Amerika da ise para iade etmek zorunda kalacağı dikkate alınmalı.”