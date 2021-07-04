TRT ‘Tosuncuk’un ifadesini geçti; avukatından yalanlama geldi

‘Tosuncuk’ lakabıyla tanınan Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın’ın ilk ifadesi ortaya çıktı. Aydın “Ailemle sorun yaşadığım için teslim oldum” dedi. Ancak avukatı Fatih Kuş, ailesinin baskısıyla teslim olduğu iddialarını yalanladı ve henüz ifade vermediğini söyledi.

Haber: AA

Sanal bir oyun üzerinden organize edilen ve yüksek gelir vaat eden ‘Çiftlik Bank’ isimli saadet zinciri, kısa sürede çok sayıda üye toplamıştı. Türkiye’nin en büyük çiftliklerini kurma iddiasıyla gösterişli etkinlikler düzenlenmişti. Şikayetler üzerine, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından başlatılan incelemeler sırasında o dönem 25 yaşında olan Aydın hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı. Binlerce kişiyi dolandırıp 1.5 milyar lirayla yurt dışına kaçan Aydın, aylardır süren sessizliğin ardından video yayınlayarak Türkiye’ye teslim olmak istediğini söylemişti.

TRT’nin haberine göre Aydın, ilk ifadesinde, borçlarını ödeyeceğini söylerken borcu kadar alacağı da olduğunu, borcunun çoğunu ödediğini belirtti.

Aydın, Brezilya’dan gelirken yanında şirketiyle ilgili belgelerin dışında alacaklıların bulunduğu bir liste de getirmiş.

Aydın, “Neden teslim oldun” sorusuna da çok zorlandığını, ailesiyle sorun yaşadığını, ayrılık noktasına geldiğini, yurt dışında çevresinde de zorluklar çıkarıldığını anlatarak yanıt vermiş.

Avukatı yalanladı: Daha ifade vermedi

Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gelerek Mehmet Aydın’la görüştükten sonra çıkışta soruları yanıtlayan avukat Fatih Kuş TRT Haber’in iddiasını yalanladı ve “Yok öyle bir şey. Kendisi daha ifade vermedi. İfade vermeden herhangi bir açıklama yapmayacağız.” dedi.

Kuş, Aydın’ın elinde mağdurların listesi olduğu yönündeki iddialarla ilgili ise “Ona ilişkin de bir açıklama yapmayacağız. Henüz ifade vermedi, ifadesinde hepsine açıklık getirecek zaten. Sonrasında basın açıklaması yapacağız” ifadelerini kullandı.