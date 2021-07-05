Peker: Gazeteci Ali Tarakçı’ya saldırının azmettireni eski Esenyurt belediye başkanı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, “Adem Örenci isimli şahsın ismini siz muhalif gazeteci Ali Tarakçı’nın silahlı yaralama olayından da biliyorsunuz. Ali Tarakçı’nın bilmediği ya da bilip de söylemediği şey şudur: Adem Örenci’nin azmettireni Ali Murat Alatepe isimli Esenyurt belediye başkanının olduğudur” dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Peker, örgütüne yönelik operasyonların ardından video çekip paylaşmaya başlamıştı. Örgüt lideri, bir süredir Twitter’dan paylaşım yaparak iktidar hakkında yeni iddialar ortaya atıyor.

2017’de İstanbul’da trafikte tartıştığı sürücü tarafından bacağından vurulan Ali Tarakçı, “İki gün önce tehdit edildim, azmettirenleri biliyorum. Olaya kaza süsü vermek istediler” demişti.

Peker daha önce, Yüksel Özyurt ve Orhan Özyurt’un bakanın ‘gizli ortağı ve kasası’ olduğunu iddia etmiş, bu kişilerin Aralık 2017’de görevi bırakan AKP’li İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu’na ‘kadın tuzağı kurarak görevden aldırttığını’ öne sürmüştü.

Peker, Twitter’dan şunları yazdı:

“Kıymetli dostlarım, Esenyurt eski belediye başkanı Necmi Kadıoğlu’nu kadın tezgahı ile istifaya zorlayıp yerine geçen Ali Murat Alatepe isimli eski belediye başkanı organize şubeye giderek beni yalanlamış. Sizlerin de bileceği üzere ben yalanlama işini hiç sevmem.

Bu şahıs kendinin masumiyetini, dürüstlüğünü anlatmış ya, şimdi ben size gerçekte kim olduğunu anlatayım. Bu şahıs Esenyurt 2316. Sokak Çağdaş kent 4. Blok 5. Kat daire 24’te kiracı olarak oturuyordu. Oturduğu daire ucuz bir daire olmasına rağmen orada kiracıydı çünkü hiç parası yoktu.

Ayrıca da çok eski bir model, mavi renkli Ford marka araban vardı. Bu şahıs meclis üyesi seçildikten sonra yüce Allah ona yürü ya kulum dedi. Şu anda Büyükçekmece tepekent villalarında oturuyor.

Oradaki villaların fiyatı 5 milyon tl ile 12 milyon tl arası değişiyor (ne güzel dünya). Bu şahıs belediye meclis üyeliklerinin haricinde 2012 – 2019 yılları arasında siteler ve toplu konutlardan sorumlu belediye danışmanlığı da yaptı (bu danışma işleri çok bereketli geçmiş).

Şu anda oğlu Renault’un Captur model jipine biniyor. Kız evladının arabası yine Renault marka. Kendisi de Renault’un Koleos model jipine biniyor. Bunlar da pahalı araçlar ancak bu araçların markasını şu sebeple söyledim. Bu araçların hepsi Ekrem Görçeker’in sahibi olduğu Esenyurt Renault bayisinden alındı.

Tesadüf bu ya, Ekrem Görçeker isimli şahıs bu kişinin belediye başkanı olduğu dönemde belediyenin tüm araçlarını kiralayan şahıs. Ekrem Görçeker isimli şahıs Büyükçekmece Ak Parti ilçe başkanlığı da yaptı.

Ekrem Görçeker şu anda da Ak Parti genel merkez teşkilat başkan yardımcısı İç Anadolu bölge sorumlusu. Şimdi bunlar işin eğlence kısmıydı, ciddi konulara gelmek lazım. Esenyurt’un en işlek bölgesindeki gurme restoranı eniştenin üzerine yapsan da herkes biliyor sahibi sensin.

Eniştenin üzerine yaptığın bu lüks mekanda enişten Adem Örenci’yle ortak. O bölgede büyük projeler yapan Eval inşaat var. Eval inşaatın sahibi Aydın Arvas. Adem Örenci ve Medet Anlı, Aydın Arvas ve avukatını vurmaktan 1.5 – 2 sene cezaevinde kaldılar (Ali Murat Alatepe geliyor gelmekte olan.)

Vurulan müteahhit Aydın Arvas, senin Necmi başkan düştükten sonra sen belediye başkanı olunca 2000 dairelik bir proje yapmak için müracaat ediyorlar.

Görüntüde eniştenin ortağı olan ancak aslında senin işerini yapan Adem Örenci, Eval inşaat ismine benzeyen bir firma kurup belediyeye müracat ediyorlar, sen de ruhsat iznini onlara veriyorsun. Düşünceniz neredeyse bir kasaba büyüklüğünde olacak olan proje gecikmesin diye Eval inşaat onlarla anlaşma yapar diye düşünüyorsunuz.

Ancak öyle olmuyor. Adam dik kafalılık yapıp dava açıyor. Avukatı Erzat Çiftçi mahkemede davayı kazanıyor. Dosya istinafa gidiyor. İşte bu meyanda senin ortak Adem Örenci hem müteahhit Aydın Arvas’ı hem de avukatını silahla vuruyor.

Adem Örenci’yle gurme restorandaki o samimi resimleri internetin her yerinde var. Bizim masum belediye başkanının, kısa sürede zengin olmanın haricinde adam vurdurma yeteneği de var.

Kıymetli dostlarım daha bitmedi, Adem Örenci isimli şahsın ismini siz muhalif gazeteci Ali Tarakçı’nın silahlı yaralama olayından da biliyorsunuz. Ali Tarakçı’nın bilmediği ya da bilip de söylemediği şey şudur: Adem Örenci’nin azmettireni Ali Murat Alatepe isimli Esenyurt belediye başkanının olduğudur. Ancak hiçbir şey gizli kalmaz.

Gazeteci Ali Tarakçı silahlı saldırıya uğradığında kendisini ilk ziyaret eden kim biliyor musunuz? Necmi Kadıoğlu (kadın tuzağı ile görevden düşürülen başkan). Ali Tarakçı, bunları benden öğrendikten sonra nasıl bir açıklama yapacağını gerçekten merak ediyorum.

Binlerce konutluk siteler yapan müteahhitler, müteahitin avukatı ve muhalif gazeteciler silahla vuruluyor. Milyon nüfuslu ilçe seks skandallarıyla Dallas’a çevrilirken diğer taraftan da Teksas gibi herkesi silahla vurarak korkutuyorlar.

Tabi her zaman işler böyle gitmiyor. Necmi Kadıoğlu’nun başkanlığı zamanında Aslı Çağatay isimli bir bayan belediye meclis üyesi var. O bölgede iş yapan Feshi Erkaplan isimli, Güneydoğulu bir iş adamıyla imam nikahı kıyarak ailelerin ve yakınların bildiği ancak bu şahsın pkkdan cezaevinde yattığı için siyaset gereği yabancılardan gizlenen bir evlilik olayı var.

Feshi Erkaplan’ın da geçmişin pkklı, hem de fetöcü tanıdıkların var deyip üzerine baskı oluşturup Tayland’a kaçmasını sağlarken adamın vekaleti olduğu için tüm mallarına çökmeye başladıklarında, 3 milyon dolar nakit parasını aldıklarında Feshi’nin kardeşi Erkan Erkaplan imam nikahlı yengesi Aslı Çağatay’ı getirerek öldürüyor. Arkadaş bu nasıl bir ilçe, burada T.C. kanunları uygulanmıyor mu?

Müteahhitler, gazeteciler, avukatlar vuruluyor. Bazen de ters tepip parasına çökmek istedikleri onları öldürüyor ve meclis üyesi maaşından başka hiç bir şeyi olmayan, bir anda zenginleşen Ali Murat Alatepe (belediye başkanı) tüm bunların içinde olduğu halde bana iftiracısın deyip dava açıyor.

Kıymetli kardeşlerim, bizim gençliğimizin ilk yıllarında sokaklarda şöyle bir söz vardı ‘Çayır bayır bize de ayır.’ Bunlar çalarken çevrelerindekilere göz hakkı vermedikleri için, ‘Çayır bayır hep kendine ayır’ yaptıkları için bu olaylara şahit olanlar, yani yamayı görüp pay alamayanlar delilleri ile beraber bana anlatırlardı.

Gelecekte de mahkemelerde anlatacaklar. Her şey çorap söküğü gibi çözülecek. Vallahi bunların hepsi cezaevine girecek ve tüm malları da devlete geçecek.

Kıymetli dostlarım, eskiden gençliğimizin ilk yıllarında bazı filmler vardı. Belediye başkanı, bir iki tane kötü iş adamı ve silahlı grupla iş birliği yaparak bir kasabayı tamamen rehin alırlardı. Dışarıdan gelen kimseye bir şey anlatılmazdı.

Kim anlatmaya kalkarsa da onları da vururlardı. Vallahi 2021 senesinde bunun Esenyurt ilçesinde yaşanıyor olması bir film değil, tarihi skandaldır. Bir de internette şöyle bir şey görüyorum. Esenyurt’ta başka bir tane Özyurtlar firması var, Tamer Özyurt.

Bu da süslü sülünün ekibinden. Bu firmanın amblemi şaha kalkmış bir at. Yani süslü sülünün eski partisinin amblemi. Bu firmanın diğer Özyurtlarla bir ilgisi yok diyorlar. Bunlar da ayrı bir versiyon Necati Şaşmaz’ın reklamlarında oynadığı bir inşaat firması vardı, adamlara 14 kat imar verdikleri için adamlar iflas ettiler. Sonra yarım kalan o inşaatları, sadık soylunun devreye girmesiyle imarı 42 kata çıkardılar. Tabi Tamer Özyurt satın aldıktan sonra. Yani yine devletin parasını çaldılar.”