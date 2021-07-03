Peker’den yeni iddialar: Soylu’nun gizli ortaklarıyla sizleri tanıştıracağım

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘ortağı ve kasası’ olduğunu öne sürdüğü kişiler hakkında yeni iddialar dile getirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Peker, örgütüne yönelik operasyonların ardından video çekip paylaşmaya başlamıştı. Örgüt lideri, bir süredir Twitter’dan paylaşım yaparak iktidar hakkında yeni iddialar ortaya atıyor.

Twitter’dan bugün paylaşım yapan Peker, Yüksel Özyurt ve Orhan Özyurt’un bakanın ‘gizli ortağı ve kasası’ olduğunu iddia etti.

Örgüt lideri, bu kişilerin Aralık 2017’de görevi bırakan AKP’li İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu’na ‘kadın tuzağı kurarak görevden aldırttığını’ öne sürdü.

Peker, Twitter’dan şunları yazdı:

“Süslü sülüman, doncu sülüman; ‘Ben dünyanın en kötü insanıyım’ demişsin ya, evet gerçekten öylesin. Senin gerçek yüzünü insanlara tam olarak gösterdiğimde, o zaman dünyanın en büyük şeytanı olduğunu herkes görecek.

Kıymetli dostlarım, Esenyurt merkez olmak üzere Bahçeşehir, Hadımköy, Kıraç bölgeleri başta olmak üzere birçok bölgede çalışma yapan Yüksel Özyurt ve Orhan Özyurt isimli doncu sülünün kasası olan gizli ortaklarıyla bugün sizleri tanıştıracağım.

Bu kardeşler aynı zamanda Esenyurt Üniversitesi’nin sahipleridir. Orhan Özyurt bu üniversitenin mütevelli heyeti başkanıdır. Bu kardeşler sahibi oldukları Özyurt A.Ş.’yi konkordato ilan ettirerek, Karun kadar zengin oldukları halde, alacaklıların paralarının üstüne çökmüşlerdir.

‘Gizli ortağı ve para kasası’

Süslü sülünün gizli ortağı ve kasası olan bu şahısların bazı mülkleri şunlardır: Bahçeşehir’deki İstinye Üniversite Hastanesi’nin mülk sahipleridirler, Esenyurt City Center AVM’nin sahipleridirler, AVM haricinde aynı yapıda da 400 tane rezidans daireleri vardır.

Ayrıca devletin arazisine iki tane 10 katlı bina yapıp, bir tanesini belediyeye bir tanesini kaymakamlığa kira yoluyla vermişlerdir (bunu sihirbaz bile beceremez). Ayrıca Alkent 2000 villaları, Toskana villaları, Pelikan villalarındaki, Tulipa villalarındaki birçok taşınan mülkün de sahibidirler. Mal varlıkları 1000 tane bile tweet’e sığmayacağı için burada kesiyorum (ancak yasal soygun yapıp konkordato ilan ettikleri için Özyurt A.Ş.’nin içini boşalttıkları için hiçbir alacaklıya da borçlarını ödemiyorlar.)

Süslü sülümanın ortağı olan bu şahıslar Esenyurt, Bahçeşehir, Hadımköy, Kıraç başta olmak üzere başkaca birçok yerin yol bakım çalışmalarını, asfalt çalışmalarını ve birçok şeyini yapıyorlar. Formula 1 pistinin ve o güzergahtaki tüm yolların ihalelerini de süslü sülü üzerinden alıp ne kadar astronomik paralar kazandıkları da ortadadır. Kıymetli dostlarım, bu iki kardeş Esenyurt eski belediye başkanı Necmi Kadıoğlu’na kadın tuzağı kurarak görevden aldırttılar.

Necmi Kadıoğlu istifa etti, yerine meclis üyesi ali Murat Alatepe ismindeki belediye meclis üyesi geldi (bu kişiyle ilgili de ilerleyen zamanlarda bazı paylaşımlar yapacağız. Rüşvet paralarıyla açtığı devasa özel hastaneler ve başka zenginliklerle ilgili.)

Bu operasyon doncu süleymanın Ak Partiyi yavaş yavaş ele geçirip Sayın Cumhurbaşkanına sadık olan kişileri diskalifiye etmenin ilk projesiydi. Necmi başkana gönderilen kızlar bilin bakalım hangi üniversitede okuyorlardır?

Tabi ki Yüksel ve Orhan isimli kardeşlerin sahip olduğu Esenyurt Üniversitesi’nde okuyorlardır. Yapılan gizli çekim bir anda elden ele dolaştırılarak Necmi Kadıoğlu görevinden ayrıldı.

Necmi Kadıoğlu bile kendisine kurulan tezgahı, süslü sülüman ve bu iki kardeşin ona yaptığını bu paylaşımlardan öğrenecek (süslü sülüman hala Necmi Kadıoğlu’yla arkadaşlık yapıyor).

Ben size dedim ya, gerçek bir şeytan. Süslü sülüman bu iki kardeşin annelerinin cenazesine bizzat katıldı, ancak doncu sülüman bu kardeşlerin gizli ortağı olduğu son bir senedir konuşulmaya başlayınca babalarının cenazesine gitmeyip akrabalarını ve bir de kendi çiçeğini yolladı.

Bu kardeşler İstanbul Araklılılar Derneği’nin başkanlığını da yaparak süslü sülümanın siyasi çalışmalarına da oradan destek veriyorlar. süslü sülü şimdi de bu kardeşleri kullanarak devleti ve milleti soyduğunuz paraların sana nasıl ulaştırıldığını anlatacağım.

Bizim süslü sülünün danışmanlarından Erdem Sürmen var. Eşi de yapılan evlilikten sonra Trabzon Ak Parti il başkanlığı kadın kolları başkanı oldu (yani Ak Partiyi ele geçirme operasyonuna devam ediyorlar). Bu iki kardeş paraları 34 RHN 07 plakalı beyaz Range Rover ve yine 34 RHN plakalı siyah Mercedes ile taşıyorlar. Paraları ya bu danışman ya da süslü sülünün oğlu teslim alıyor.

Süslü sülü, 2016 senesi aralık ayında Esenyurt’ta toplu açılış töreni yapılırken sen o zaman çalışma bakanıydın. Sayın Cumhurbaşkanı konuşma yaparken Orhan Özyurt sana ‘Patron nerelerdesin, şirkete neden gelmiyorsun?’ dediğinde elini ağzına getirerek ‘sus’ işareti yapmıştın.

Hatırlıyor musun süslü sülü? Hatırlarsın tabi, çünkü o toplu açılışta 111 tane eserin açılışı birden yapılmıştı. O 111 eserin en az yarısını senin de gizli ortağı olduğun bu iki kardeşin firmaları yapmıştı. Esenyurt Belediyesi el değiştirene kadar o ilçedeki hemen hemen bütün gökdelenleri senin ortağın olan bu iki kardeş yaptı (usulsüz imar değişiklikleri sayesinde). Yani yine milletin hakkını çaldınız.

Ayrıca belediye el değiştirene kadar ilçenin hemen hemen bütün ihalelerini senin gizli ortağın olan bu iki kardeş aldı. Çaldınız, çaldınız yine çaldınız ama doymadınız. Gizli ortağın olan Yüksel Özyurt’un oğlunun Çırağan Sarayı’ndaki düğününde nikah şahitliğini sen yaptın.

Necmi Kadıoğlu da nikahı kıyan başkandı. Sen nasıl bir şeytansın ya? Adamı kadın tezgahı ile görevden attırdın hala daha adamla dostluğuna devam ediyorsun. Necmi Kadıoğlu denen kişi Sayın Cumhurbaşkanına en sadık olan dostlarından biridir. Sayın Cumhurbaşkanına karşı 20 sene önce İstanbul organize şubede yapılan operasyonda işkence görmesine rağmen aleyhine ifade vermeyen kişiydi (onu da fuhuş tezgahıyla hallettin).

Süslü sülü, vallahi cezaevine gireceksin. Bu gizli ortaklarının ve tüm gizli kasalarının üzerine olan mallara da devlet el koyacak. Bu sayede devletimiz de zengin olacak. Kıymetli kardeşlerim şimdi en iğrenç bölüme geldik.

Bu iki kardeş var ya Yüksel Özyurt, Orhan Özyurt, süslü sülümanın ortakları… Fakir olan kızlara burs verip kendi üniversitelerinde okutuyorlar. Hem kendileri hem de yakın çevrelerine de bu kızlardan sevgili ayarlıyorlar.

Sakın beni yalanlamaya kalkmayın, kızların isimleri, onlara aldığınız arabalar, arabaların plakaları ve uzun süreler sevgili olduklarınıza aldığınız evlerin adresleri; hepsi kayıtlı. O kızların hepsi bence iyi insanlar. Sizler gibi şerefsizlerin eline düşmüşler maalesef yokluktan.”