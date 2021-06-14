Peker’den Soylu’ya: Hepsini anlatacağım

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sık sık hedef aldığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya seslendi: “Hepsini anlatacağım.”

Yurt dışında bulunan Peker, örgütüne operasyon düzenlenip evinin basılmasının ardından özellikle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu hedef aldığı videolar çekerek sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başlamıştı. Peker aynı zamanda Twitter’ı da etkin biçimde kullanıyor ve hemen her gün tweet atıyor.

Dün yakalandığı söylentileri sonrası sessizliğini bozan Peker, “Öğle saatlerinden itibaren kaldığım mekandan yetkililerle beraber ayrıldım. Şu an kaldığım mekana, ailemin yanına geri geldim” diye yazmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ABD Başkanı Joe Biden’ın görüşmesinden dolayı ‘kaç gündür bir şey paylaşmadığını ancak bundan sonrası için söz veremeyeceğini’ belirten organize suç örgütü lideri, önce Habertürk programcısı Veyis Ateş’ten ‘açıklama’ istedi.

Daha sonra Soylu’ya seslenen Peker, şunları kaydetti: “Sana söz veriyorum, seni Yüce Divan’da yargılatacağım. Seni rezil rüsva edeceğim. Anadolu adliyesinde ortak çalıştığın savcıları, o savcıların çocukları üzerinden yaptıkları serveti bir bir anlatacağım. Seni mahvedeceğim. Eski il müdürü Mustafa Çalışkan beyin yolladığı emniyet müdürünü, Mustafa Çalışkan bey tayin olduktan yirmi gün sonra istihbarattan sorumlu il emniyet müdür yardımcısı olarak İstanbul’a nasıl getirttiğini, Anadolu adliyesindeki sana bağlı savcılar ve İstanbul’daki istihbarattan sorumlu il emniyet müdür yardımcısıyla Thodex operasyonunu nasıl yönlendirdiğinizi, yeğenin ve oğlun vasıtasıyla bu şahısla irtibat kurup yurt dışında bu paranın büyük kısmını nasıl aldığınızı da anlatacağım.”

2-Gazetecilerin yüz karası veyis ateş senin namusun yok mu? Lan senin şerefin yok mu.Çıkıp açıklasana,süslü sülümanla Sezgin Baran Korkmaz’ın arasını bulmak için Sezgin Baran Korkmaz’dan avanta istemedim desene.Namusun yok mu senin? Hepinizi önce hasta edip sonra tedavi edeceğim — Sedat Peker (@sedat_peker) June 14, 2021

4-süslü sülüman; eski il müdürü Mustafa Çalışkan beyin yolladığı emniyet müdürünü, Mustafa Çalışkan bey tayin olduktan yirmi gün sonra istihbarattan sorumlu il emniyet müdür yardımcısı olarak İstanbul’a nasıl getirttiğini… — Sedat Peker (@sedat_peker) June 14, 2021

5-Anadolu adliyesindeki sana bağlı savcılar ve İstanbuldaki istihbarattan sorumlu il emniyet müdür yardımcısıyla thodex operasyonunu nasıl yönlendirdiğinizi,yeğenin ve oğlun vasıtasıyla bu şahısla irtibat kurup yurt dışında bu paranın büyük kısmını nasıl aldığınızı da anlatacağım — Sedat Peker (@sedat_peker) June 14, 2021

Peker ne demişti?

Peker her biri gündem yaratan videolarının 9’uncusunda Veyis Ateş hakkında şunları söylemişti: “Bu da Süslü Süleyman’ın cazgırı… Elime düştü, kayıtlı, belgeli, görüntülü… O gün tartışma olurken (Soylu’nun Habertürk’e çıktığı gün) Erdal Aras arıyor, benim sağ kolum, Veyis’i arıyor arada… ‘Ben de tanıyorum Reis’i, o da (Soylu) tanıyor, sen de tanıyorsun…’ diyor. Bu kadar yakınlar… Bu Veyis, Erdal’ın yardımcısı… Erdal (Demokrat Parti) gençlikten sorumlu il ikinci başkanı, bu da onun yardımcısı…

O Sağlık Bakanlığı’ndaki hikayeni anlatmayacağım, hani para konusunda biriyle ters düştün ya… Onun ailesi sevdiğim bir aile… Hani parayı sen aldın… Ulan siz ne pislik, aşağılık insanlarsınız… Bir de utanmadan televizyonlara çıkıp şu hırsıza, şu gaspçıya operasyon diye anlatıyorsunuz… Bir ulusu manipüle ediyorsunuz…

Bodrum’da Paramount Otel var. Sahibi Sezgin Baran Korkmaz… Bu arkadaş Türkiye’de de aranıyor ABD’de de aranıyor… Otelinde kimler var? Veyis Ateş… Sizin aranan adamın otelinde ne işiniz var? Sizin maaşınız kaç para? Hani fatura? Bu bile suç… Daha da çıkacak… Veysi… Senin kayıtlar da çıkacak…

28 Aralık’ta operasyon yapılıyor. 29 Aralık 45 milyon doların ödenmesi gereken tarih. Sezgin Baran’ın karısını gözaltına alıyorlar. Bu Veysi… Ben olayı toparlayayım diye arayan bu Veyis… Aranan adamın oteline gidiyorsun, kalıyorsun, on binlerce yüz binlerce avro hesap ödemiyorsunuz… Sonra da adamı gasp ediyorsunuz. Kayıtlar var…“