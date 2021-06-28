Peker’den yeni Cihan Ekşioğlu iddiası

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, EKBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ekşioğlu hakkında bir dizi iddiada bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) bulunduğu belirtilen Peker, örgütüne yönelik operasyon düzenlenip evinin basılmasının ardından, başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere iktidarı hedef alan videolar yayınlamaya başlamıştı.

Ekşioğlu’nun Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Demir’in ailesiyle birlikte konakladığı Temmuz 2020’de, Paramount Oteli’ni işlettiği anlaşılmıştı.

Prof. Demir, iş insanı arkadaşı Ali Tunga’nın ‘daveti üzerine’ otelde kaldıklarını, masrafları Tunga’nın karşıladığını söylemiş; Ekşioğlu’yla ‘tatilde tanıştığını ancak bu kişi ile kurum arasında ticari ilişki bulunmadığını’ belirtmişti.

Eski Habertürk programcısı Veyis Ateş ise “Paramount Hotel’e beni Cihan Ekşioğlu davet etti. Bir defa gittim otele. Para ödemedim. Davetli olarak gittim” demişti.

Peker, Twitter hesabı üzerinden SBK Holding sahibi Sezgin Baran Korkmaz’ın, ismini gündeme aldığında yanındaki arkadaşlarına “Bizi yaktı ancak Cihan Ekşioğlu ya da Ekim Alptekinin dosyaları ve ilişkiler ağı patlarsa gündemden anca böyle düşerim kurtulurum” dediğini öne sürerek şunları yazdı:

*Süslü sülünün manevi evladı benim de eski kardeşim Cihan Ekşi, bu olaylar patladığında seni halaoğlu vasıtasıyla uyarmıştım. Doncu sülümanın lehine basındaki ve iş dünyasındaki tanıdıklarınla lobi çalışması yapma demiştim. Ancak gelen bilgiler yaptığın yönünde..

*Süslü sülü sana o kadar çok değer veriyor ki herkese bir tane koruma polisi verirken sana ekip koruması verdi. Korumalar için de Renault Symbol ve tahsisli plaka verdi (korumanın ekip olarak verilmesi çok olağan üstü bir durumdur). Gerçi senin patlayacağını anlayınca koruma kararını ve araç tahsisini 15 gün önce iptal etti.

*Yurt dışına kaçma diye de pasaportunu da iptal etti (şimdi anlatacağım olayların patladığında ben iptal ettim deyip kendini kurtarmak için ancak nafile). Yaşın genç olsa da fetö borsasının ilk kurulmasındaki mucitlerden biri sensin.

*Fetönün en önemli prenslerinden olan Burak Başlılar’ı ayarlayıp onunla iş birliğine gittiniz. İlk işiniz Ukrayna’nın Lviv şehrindeki Victoria Gardens alışveriş merkezine çöktünüz. O alışveriş merkezinin gerçek sahibi olan A… hakkında Sabah gazetesinde Zekeriya Öz’ü yurtdışına kaçıran kişi diye haber yaptırıp adamın Türkiye’ye gelmesine engel oldunuz.

*Yapılan tahkikatlarda böyle olmadığı anlaşılsa da adam bir daha Türkiye’ye gelmedi. Burak Başlılar arkadaşı olduğu için Ukrayna’daki alışveriş merkezini onun üzerine yaptı.

*Siz de 66 milyon dolara satıp parayı bölüştünüz. Bu senin ilk parayı bulduğun fetö borsası işindi. Tabi sonra Burak Başlılar’ı fetöden kurtarman gerekiyordu. Dosyaya bakan İstanbul adliyesindeki terör savcısı Mesut Erdinç Bayhan ile görüşüp dosyayı kapattınız, sözde itirafçı yaptınız.

*Ben inanmak istemesem de bu karar karşılığında savcıya 3 milyon dolar verdiğinizi öğrendim. Ayrıca da terör savcısının yeğeni Murat Gür İbrahimoğlu’na Sultangazi Cebeci taş ocakları bölgesinden 1,5 milyar TL bütçeli döküm işi verdirdiniz.

*Terör savcısının şirketlerinin ismi Kuzey Marmara, Kuzey İnşaat ve Bayburt Grup. Cihan Ekşi’nin, Burak Başlılar’ın ve de terör savcısının yeğeni Murat Gür İbrahimoğlu’nun hts kayıtları incelendiğinde ilişki ağınız net olarak ortaya çıkacaktır.

*Süslü sülü, doncu sülünün kardeşi Mehmet Soylu’yla bürolarınız Akmerkez’de altlı üstlü. Mehmet Soylu ve sen, zengin iş adamlarını önce CİMER’e şikayet ettirip sonra terör savcılarından soruşturma evrakı çıkartıp bir çok namuslu insanın mal varlığına çöktünüz.

*Akmerkez’in son altı aydaki kamera kayıtları ve hts kayıtları incelendiğinde fetö bahanesiyle kimlerin mallarına çöktüğünüz ortaya çıkacaktır (süslü sülü yüce divanda yargılanacaksın!). Ancak doncu süleyman, senin en büyük suçun fetö soruşturmalarına olan halkın inancını zedelemektir, bunu unutma!

*Cihan Ekşi Diyarbakırlı kız arkadaşın vardı ya; kızı darp ettin, kız emniyete gidince Beşiktaş araştırmada konuyu kapattınız… O kızcağız her şeyi biliyor, ancak bayan olduğu için ben ismini yazmam. Kızın da kaç parasını aldın? O kızcağız kendi ortaya çıkarsa, kim bilir?

*Senin ve süslü sülünün ne rezillikleri ortaya çıkacak göreceğiz. Beykoz Konakları’nda güzel bir evin var, orada da derin mehmetle arkadaşlık yapıyorsun, yürüyüşler yapıyorsun. Ancak esas sorun Acarkent’teki bekar evinde yaşanıyor.

*O eve davet ettiğin alem yaptırdığın, rüşvet verdiğin ve hepsini kameraya çektiğin siyasetçiler, bürokratlar varya, seni hiçbiri kurtaramayacak. Çünkü şu an senin dosyanı inceleyen gerçekten namuslu adamlar var, ve onların sende kayıtları yok.

*Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir Paramount Hotel’in senin olduğunu bilmediğini söylüyor ya, ben buna asla inanmıyorum. Bu konuyu başka bir gün ele alacağım ve hepinizi rezil edeceğim.

*Eşinin memleketi olan Beyaz Rusya’dan alınacağını söylediğin, Avrupa’daki şirketine fatura ettirdiğin, ancak hala daha gelmeyen silah mühimmatlarını da anlatacağım. Süslü sülünün gizli kasalarından biri olan Cihan Ekşi, İsraillilerden 3 milyon dolara aldığın sosyal platformların çözümlemelerini yapan cihazı, Türk devletine 50 milyon dolara nasıl sattığın da ortaya çıkacak.

*Vatan, Kuran, İman deyip 20 katı fiyatına bizim devlete satıp, 84 milyonun hakkını yediniz ama hepiniz göreceksiniz! Kendine bir kemer yaptırmışsın ya, tokasında en az 500 bin dolarlık pırlanta var, devran dönünce onların hepsi halka geri dönecek!

*Kafan güzelken padişah kaftanı giyip Acarkent’teki sosyal tesislere gidiyorsun ya, bu millet sana o padişah kaftanını giymeyi gösterecek. Beyaz Rus olan eşin özel uçakla manikür pedikürünü yaptırmak için Bodrum’dan İstanbul’a gidip, 2 saat sonra tekrardan Bodrum’a dönüyor ya, insanlar çocuğuma yemek alamadım diye intihar ederken siz fakir fukaranın parasıyla bu zevki yaşamayı devam edin.

*Sonunuz nasıl oluyor göreceksiniz. Ülkemizde yaşayan kadınlar iki ya da üç ayda bir kuaföre giderken siz bu zevki yaşayın.

*Bütün tanıdıklarına pasaportumun iptali kalkacak, koruma polislerim geri gelecek, tahsisli plakaları tekrar alacağım, sorunlarımı hallediyorum diyorsun ya, yanılıyorsun kardeşim. Milli istihbaratta görevli, namuslu insanlar var.

*Senin dosyalarını onlar da takip ediyor. süslü süleyman polisteki dosyalarını kapatsa da istihbarattaki dosyalarını kimse kapatamayacak. Eğer bunu da başarırsanız bu millet sizi affetmeyecek. Hesabını kendisi soracak.

*Ekim Alptekin ve bazı iş adamları, süslü sülüman için asındaki tanıdıklarınızla, iş dünyasındaki tanıdıklarınızla lobi çalışması yapmayın, sizi de patlatmak zorunda kalmayayım uyarıyorum! Doncu sülü, sen Ak Partiden büyük değilsin. Sen Türk Devleti’nden büyük değilsin, göreceksin!

*Cihan Ekşi unutmadan, el altından sosyal medyaya uluslararası büyük mafya diye sızdırdığın Botir Rahimov. Ben bu adamın işyerinde misafiri oldum, bu namuslu bir adam. Paramount Hotel’in gerçek sahibi bu adamı nasıl dolandırdınız onu da anlatacağım.

*Türkiye’de ismini değiştirdi, Bahtiyar İkramoğlu ismini aldı. Paramount hotelin gerçek sahibi aslında bu kişidir (Özbek asıllı).

Peker ne demişti?

Peker her biri gündem yaratan videolarının 9’uncusunda Ateş hakkında şunları söylemişti: “Veyis (Ateş)… Bu da Süslü Süleyman’ın cazgırı… Elime düştü, kayıtlı, belgeli, görüntülü… O gün tartışma olurken (Soylu’nun Habertürk’e çıktığı gün) Erdal Aras arıyor, benim sağ kolum, Veyis’i arıyor arada… ‘Ben de tanıyorum Reis’i, o da (Soylu) tanıyor, sen de tanıyorsun…’ diyor. Bu kadar yakınlar… Bu Veyis, Erdal’ın yardımcısı… Erdal (Demokrat Parti) gençlikten sorumlu il ikinci başkanı, bu da onun yardımcısı…

O Sağlık Bakanlığı’ndaki hikayeni anlatmayacağım, hani para konusunda biriyle ters düştün ya… Onun ailesi sevdiğim bir aile… Hani parayı sen aldın… Ulan siz ne pislik, aşağılık insanlarsınız… Bir de utanmadan televizyonlara çıkıp şu hırsıza, şu gaspçıya operasyon diye anlatıyorsunuz… Bir ulusu manipüle ediyorsunuz…

Bodrum’da Paramount Otel var. Sahibi Sezgin Baran Korkmaz… Bu arkadaş Türkiye’de de aranıyor ABD’de de aranıyor… Otelinde kimler var? Veyis Ateş… Sizin aranan adamın otelinde ne işiniz var? Sizin maaşınız kaç para? Hani fatura? Bu bile suç… Daha da çıkacak… Veysi… Senin kayıtlar da çıkacak…

28 Aralık’ta operasyon yapılıyor. 29 Aralık 45 milyon doların ödenmesi gereken tarih. Sezgin Baran’ın karısını gözaltına alıyorlar. Bu Veysi… Ben olayı toparlayayım diye arayan bu Veyis… Aranan adamın oteline gidiyorsun, kalıyorsun, on binlerce yüz binlerce avro hesap ödemiyorsunuz… Sonra da adamı gasp ediyorsunuz. Kayıtlar var…”