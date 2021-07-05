LGBTİ+ bayraklı Kabe görseli davası: Tahliye kararı veren hakim değişti

CANAN COŞKUN

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki kayyım rektörü protesto eylemleri kapsamında açılan bir meydan sergisinde Şahmeran figürlü LGBTİ+ bayraklı Kâbe görseli sergilenmesinden ötürü yedi öğrencinin yargılandığı davaya bugün devam edildi. Hâkiminin değiştiği davada avukatlar hâkimi tarafsızlığını yitirdiği gerekçesiyle reddetti.

İstanbul 21’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen davada, ilk duruşmada iki öğrenci hakkında tahliye kararı veren hâkim Naim Atan’ın yerine hakim Sait Emre Özgenç’in görevlendirildiği anlaşıldı. Bu mahkeme, aynı zamanda Cumartesi Anneleri’nin 25 Ağustos 2018’deki 700’üncü hafta toplanmasında polisler tarafından gözaltına alınmasıyla ilgili davaya da bakıyor.

Bugünkü duruşmaya tutuksuz yargılanan altı Boğaziçili öğrenci ve avukatları katıldı.

‘Yeni Şafak’ta yayınlandığı için ikaz etmiştik’

Duruşmada ilk olarak üniversitede güvenlik görevlilerinin şefi Alparslan Çepni tanık olarak ifade verdi. Çepni, davaya konu edilen görselin Yeni Şafak gazetesinde yayınladığı için beraber çalıştığı güvenlik görevlilerini uyardığını söyledi. Görsel asılırsa müdahale edilmesi talimatı verildiğini belirten Çepni, “İki kişi tarafından resmin asıldığını duyunca takipçisi olmaları için güvenliklere talimat verdim. O gün okula gelen başka mezunlar da bu resmin İslam dinine aykırı olduğunu söyledi. Saat 17:00 gibi resmin kaybolduğunu duyduk” dedi.

‘İslam dinine aykırı olduğu için kaldırmalarını istedik’

Çepni’den sonra güvenlik görevlisi Faruk Kardoğan tanık olarak dinlendi. Kardoğan, serginin olduğu gün Güney Kampüs’te görevli olduğunu söyledi ve şunları anlattı:

“Bana verilen talimat gereğince asılan afişleri kontrol etmek için oradaydım. Kabe görselini asan iki öğrenciyi uyardık. İslam dinine aykırı olduğundan dolayı kaldırımalarını istedik. Kaldırmadılar. Diğer öğrencileri de uyardık. Sorumluluğun kendilerinde olduğunu söylediler. Aradan kısa bir zaman geçtikten sonra öğrenci veya personel olduğunu düşündüğüm biri görsele tepki gösterdi. Durumu üstlerime bildirdim ve bölgemden ayrıldım.”

Avukatların sorusu üzerine görselde ilk başta Kabe’yi görmediğini söyleyen Kardoğan, görselde şahmeran figürünün olduğunu söyledi ve, “İslam dinini yaşayan bilir. Orada kabe fotoğrafının üzerinde olması asla kabul edilemez” dedi.

Avukatların güvenlik görevlilerinin müdahale talimatını kimden aldığını sorması üzerine Kardoğan, “Suç teşkil eden bir durum varsa üstlerimden emir almama ya da emniyet teşkilatından olmama gerek yok” dedi.

Tanığa teşhis yaptırdı

Hakim, tanık ifadesini verdikten sonra öğrencilere maskelerini çıkartmalarını söyledi ve tanığa öğrencileri teşhis ettirdi. Hakim, öğrencilerin avukatlarının tanıklara sorduğu sorulara müdahale etti, bazı soruları sordurtmadı.

Tanıkların ifadelerinden sonra öğrencilerin avukatları hakimi reddettiklerini açıkladı. Avukatlar, tanıkları yönlendirdiği, tanığa yüzleştirme işlemi yaptığı için hakimin tarafsızlığını yitirdiğini söyledi. Hakim talebi reddetti. Avukatlar ret kararına karşı bir üst mahkemeye itiraz edecek. Bir sonraki duruşma 17 Kasım Çarşamba saat 13:30’da yapılacak.

İddianamenin referansı İslam dini

İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan öğrencilerin ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama’ suçlamasıyla bir yıldan üç yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. İddianamede, görselin etrafına eklenen LGBTİ+ bayrağı için, “İslam dini literatüründe yasak ve haram olarak kabul edilen eşcinsellik ve benzeri cinsel yönelimlere dair imgeler” ifadeleri kullanıldı. Şahmeran figürüyle ilgili ise, “İslam’ın tek yaratıcı Allah inancı ve tevhid inancına aykırı” dendi.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AKP’den milletvekili aday adayı olmuş Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu’yu Boğaziçi’ne atamasının ardından öğrenciler kampüste protesto eylemleri başlatmıştı. Eylemler kapsamında Güney Meydan’da bir sergi açıldı. Sergide üstüne Şahmeran tasviri, etrafına ise LGBTİ+ bayrakları eklenmiş bir Kabe görseline de yer verildi.

İşaret fişeği Yeni Şafak’tan

Görsel, Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü’nün 29 Ocak’ta paylaştığı tweet zinciri üzerine sosyal medyada konuşulmaya başladı. Aynı gün Yeni Şafak gazetesinin Twitter hesabından öğrencileri söz konusu resim üzerinden hedef gösteren ifadelerle bir paylaşım yayınlandı. Mesaj şöyleydi: “Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen protestolar büyük bir provokasyona sahne oldu. Daha önce DHKP-C marşı eşliğinde halay çeken grupların sahneye çıktığı üniversitede bu kez Kabe fotoğrafı yere serilip üzerine LGBT paçavrası yerleştirildi.”

İki öğrenci tutuklanmıştı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Twitter paylaşımlarıyla öğrencilere yüklendi.

Yine aynı gün İstanbul başsavcılığı, ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama’ suçlamasıyla re’sen soruşturma başlatıldığını duyurdu. İlerleyen saatlerde de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe-i Muazzama’ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren dört LGBT sapkını gözaltına alındı!” mesajını paylaştı.

Bir gün sonra da Doğu Demirtaş ve Selahattin Can Uğuzeş, tutuklanmış, iki öğrenciye de ev hapsi verilmişti. Demirtaş ve Uğuzeş, 17 Mart’ta yapılan ilk duruşmada tahliye edilmişti.